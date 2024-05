Driessen adviseert Ajax afscheid te nemen van grootverdiener: 'Afleveren bij Hoek van Holland'

Als het aan Valentijn Driessen ligt dan neemt Ajax komende zomer afscheid van . De 81-voudig international van Engeland is volgens de chef voetbal van De Telegraaf veel te duur en heeft in het shirt van de Amsterdammers te weinig heeft gepresteerd. “Wegwezen met die kerel”, aldus Driessen.

Volgens Mike Verweij bestaat de kans dat meerdere spelers de Amsterdamse club gaan verlaten. “Elke speler die bij Ajax speelt, die heeft de kans om weg te gaan”, begint de Ajax-watcher in de podcast Kick-Off. “Wat er bij Ajax wel duidelijk aan de hand is: Henderson is gekomen en heeft niet geleverd wat iedereen dacht dat hij zou kunnen leveren. Valentijn zei al vanaf het eerste moment: dit wordt helemaal niks.”

De clubwatcher weet dat voormalig Liverpool-speler ‘gigantisch’ op de begroting drukt bij de recordkampioen van Nederland. “Dus als Ajax hem kan verkopen en er komt een club, en dat is ook voor hem interessant dan is het voor iedereen het beste als hij vertrekt. Hij heeft ook aangegeven dat hij vindt dat er bij Ajax geen topsportklimaat is. Het is niet zo gezegd dat Ajax hem het liefst wil verkopen, maar omdat hij met zijn salaris zo drukt op de begroting kan ik het mij wel heel goed voorstellen”, aldus Verweij.

“Als hij voor een goed bedrag naar Engeland kan, dan denk ik dat Kroes hem direct aflevert bij Hoek van Holland”, haakt Driessen in. “Dan moet hij ook nog met de boot?”, vraagt Pim Sedee. “Ja, uiteraard. Hij heeft zoveel geld gekost en hij heeft natuurlijk totaal niet geleverd. Daarnaast is hij ook een tijd geblesseerd geweest omdat hij zonodig met Engeland mee moest. Wegwezen met die kerel!”, besluit Driessen.

