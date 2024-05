Ajax-sterkhouder bracht John van ’t Schip onlangs verontrustend nieuws

maakt zich zorgen over de toekomst van Ajax. Dat geeft hoofdtrainer John van ’t Schip zondagmiddag toe, voorafgaand aan het thuisduel van de Amsterdammers met Almere City.

Voetbal International pakte deze week uit met het nieuws dat Henderson serieus nadenkt over een zomers vertrek bij Ajax, slechts een halfjaar na zijn komst van Al-Ettifaq. De 33-jarige middenvelder heeft naar verluidt ‘de wenkbrauwen gefronst over de gang van zaken bij de club’. “Dat heeft niet alleen te maken met het gebrek aan kwaliteit op het veld, maar ook met de mentaliteit van medespelers en het gebrek aan een topsportcultuur in Amsterdam”, klonk het.

ESPN confronteert Van ’t Schip zondag met de berichtgeving over Henderson. De oefenmeester bevestigt onlangs gesproken te hebben met de Engelse routinier. “Voor hem is het natuurlijk ook teleurstellend hoe het is gegaan sinds hij er is. Hij is geblesseerd geraakt en de resultaten vielen wat tegen.”

Van 't Schip kreeg tijdens het gesprek een verontrustende boodschap van Henderson. “Hij maakt zich waarschijnlijk zorgen over hoe het er volgend seizoen uit gaat zien. Dat weten we op dit moment natuurlijk allemaal niet. Er is nog veel onduidelijk”, vervolgt Van ’t Schip, die zelf bezig is aan zijn laatste wedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. “Degene die daar het beste iets over kan zeggen, is Alex Kroes.”

