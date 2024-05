Henderson gaat Ajax mogelijk alweer verlaten: 'Samenwerking vooralsnog ongelukkig'

staat na een halfjaar mogelijk alweer voor een vertrek bij Ajax, schrijft Voetbal International. De 33-jarige Engelsman kwam afgelopen winter als de gewenste ervaren versterking over van het Saudische Al-Ettifaq, maar de samenwerking is van twee kanten vooralsnog niet optimaal bevallen.

Binnen Ajax zouden er twijfels heersen of de club er verstandig aan doet langer door te gaan met Henderson, die nog vastligt tot medio 2026. De oud-speler van Liverpool heeft in het handjevol wedstrijden dat hij sinds zijn komst heeft kunnen meedoen 'geen verpletterende indruk weten te maken', schrijft verslaggever Tim van Duijn van bovengenoemd weekblad. "Daarnaast miste hij een cruciale periode omdat hij geblesseerd raakte op het moment dat Ajax hem het hardste nodig had. Daardoor is de samenwerking vooralsnog ongelukkig te noemen", leest het.

Ook de speler zelf zou nog twijfelen of zijn toekomst in Amsterdam ligt, of niet. "Henderson is zeer geliefd binnen Ajax, maar heeft op zijn beurt de wenkbrauwen gefronst over de gang van zaken bij de club. Dat heeft niet alleen te maken met het gebrek aan kwaliteit op het veld, maar ook met de mentaliteit van medespelers en het gebrek aan een topsportcultuur in Amsterdam", schrijft Van Duijn.

Dat de komst van Hendersons landgenoot Graham Potter van de baan is - de oud-trainer van Chelsea was lange tijd in beeld als nieuwe hoofdtrainer maar trok donderdag de stekker uit de onderhandelingen - doet het toekomstperspectief van Henderson bij Ajax eveneens geen goed. "Het is geen geheim dat Henderson graag Potter voor de groep had gezien bij Ajax", stipt Van Duijn aan. De club schakelt na het afhaken van de Engelsman door naar de andere twee kandidaten op de shortlist, Erik ten Hag en Francesco Farioli.

Het is dus nog maar de vraag of Henderson, die zelf zijn Saudische contract afkocht waardoor Ajax geen transfersom hoefde over te maken, volgend seizoen nog in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zal zijn: "Daarover zullen ongetwijfeld gesprekken gevoerd gaan worden met technisch directeur Alex Kroes. De vraag is of Ajax Henderson met een sterk voetbalverhaal binnenboord zal willen houden, of dat het beter is dat de wegen gaan scheiden."

Henderson is volgens het Engelse The Athletic niet de enige grootverdiener die op de nominatie staat om Ajax aan het eind van het seizoen te gaan verlaten. Ook aanvoerder Steven Bergwijn zou mogen vertrekken omdat de Amsterdammers, momenteel vijfde in de Eredivisie, volgend seizoen geen inkomsten uit de Champions League of de Europa League hoeven te verwachten. De club zou geen voorkeur hebben of het nou Henderson of Bergwijn is die vertrekt. Een afscheid van in ieder geval een van hen zou echter noodzakelijk kunnen zijn om financieel in balans te blijven.

