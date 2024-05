Vermoedelijke opstelling Feyenoord: sterkhouder keert terug in de basis na korte absentie

Arne Slot zal zondag in zijn honderdste duel op de bank bij Feyenoord één wijziging doorvoeren ten opzichte van het duel met Go Ahead Eagles van vorige week. Althans, dat verwacht het Algemeen Dagblad. Santiago Giménez was vorige week niet fit genoeg om te spelen, maar zal tegen PEC Zwolle waarschijnlijk terugkeren in de basis.

Doordat Giménez vorige week niet kon spelen, begon Slot noodgedwongen met Ayase Ueda in de punt van de aanval. De Japanner luisterde deze basisplek op met een doelpunt. Nu zijn Mexicaanse concurrent weer fit is, zal deze waarschijnlijk weer als aanvalsleider fungeren.

Artikel gaat verder onder video

Voorin is er vermoedelijk ook plek voor Luka Ivanusec. De Kroaat mocht starten tegen Go Ahead Eagles en was direct trefzeker. Igor Paixão vervulde die positie de afgelopen tijd met verve, maar raakte in de bekerfinale twee weken geleden geblesseerd aan zijn hamstring. De Braziliaan is daar inmiddels van hersteld, maar hij begint waarschijnlijk op de bank.

Achterin kiest Slot vermoedelijk gewoon voor Gernot Trauner. De aanvoerder van de Rotterdammers moest afgelopen week een training aan zich voorbij laten gaan, maar is wel beschikbaar voor het duel met PEC. Hij zal dan samen met Thomas Beelen het hart van de defensie vormen, terwijl Dávid Hancko als linksback opereert.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Mac Nulty, Van der Haar; El Azzouzi, Velenas, Krastev; Reijnders, Thy, Van der Water.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.