Hilarische beelden uit Dordrecht: scheidsrechter Martin van der Kerkhof vergeet cruciaal voorwerp

De wedstrijd in de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Dordrecht en FC Emmen op zaterdagmiddag is gestaakt, maar bij het hervatten vergat Martin van der Kerkhof wel een heel belangrijk object. Geen incidenten met supporters, een medisch ongeval, maar het weer gooide roet in het eten tijdens de kwarfinale van de play-offs. De winnaar van dit duel speelt tegen NAC Breda in de halve finale.

De heenwedstrijd in Drenthe eindigde in een 2-2 gelijkspel. De spelers en de arbitrage kwamen net naar buiten voor de tweede helft van de return die nog 0-0 stond. Maar dat duurde niet voor lang, want er waren bliksemschichten te zien boven Dordrecht. Toen de spelers weer het veld opkwamen vergat scheidsrechter Van der Kerkhof zijn fluit. Het leverde hilarische beelden in Dordrecht.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.