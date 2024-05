Willem II aast na promotie direct op komst van Feyenoorder en gooit lijntje uit

Willem II heeft zijn pijlen gericht op , de van Feyenoord gehuurde aanvaller van FC Dordrecht. Sebaoui maakt dit seizoen indruk in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor het een aannemelijk scenario is dat de 22-jarige speler volgend seizoen op een hoger niveau te bewonderen valt. Mogelijk bij Feyenoord, maar Willem II wil komende zomer ook graag een poging wagen.

Het Brabants Dagblad meldt woensdagochtend dat de kersverse promovendus uit Tilburg de vleugelspeler van FC Dordrecht in beeld heeft. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie zou zelfs al een lijntje hebben uitgegooid naar de jeugdinternational van Marokko, maar makkelijk zal het niet worden om Sebaoui binnen te halen. 1908.nl, vaak goed ingevoerd rondom Feyenoord, wist eerder al te melden dat Sebaoui zich ook bij Go Ahead Eagles in de kijker heeft gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast is de verwachting dat de 22-jarige vleugelspeler in eerste instantie de voorbereiding bij Feyenoord gaat meedraaien, wat het voor clubs lastig maakt om de Belg vast te leggen. Geduld lijkt een belangrijke factor te worden voor geïnteresseerde clubs, maar Willem II zit in ieder geval niet stil: "Wat wel al helder is, is dat er vanuit Tilburg al een nadrukkelijk lijntje is uitgegooid richting Sebaoui."

De linksbuiten uit Antwerpen maakte dit seizoen in 37 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie elf doelpunten. Daarnaast was hij zes keer aangever namens De Schapenkoppen, waarmee de Belg in de play-offs nog volop zal gaan strijden om promotie naar de Eredivisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marino Pusic kon niet met druk omgaan, raakte gestrest en heeft Feyenoord-sensatie gekleineerd

Marino Pusic heeft Feyenoord-speler Mats Wieffer in hun gezamenlijke verleden bij FC Twente gekleineerd, zo vertelt FC Twente-watcher Leon ten Voorde.