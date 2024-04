Verhuurd talent maakt indruk, Feyenoord wil spoedig contract verlengen

Feyenoord wil het contract van graag verlengen, meldt 1908.nl. De Marokkaanse vleugelspeler speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht en heeft de Rotterdammers daar voldoende overtuigd van zijn kunnen.

Sebaoui beschikt in Rotterdam momenteel over een contract tot medio 2025. Volgens 1908.nl is de clubleiding van Feyenoord onder de indruk van de prestaties van de linksbuiten in Dordrecht, waardoor een contractverlenging aan de orde is. Het medium meldt dat de gesprekken daarover in de afrondende fase zitten.

Voor FC Dordrecht speelde Sebaoui dit seizoen al 36 duels in alle competities. Daarin wist hij tien keer het net te vinden en fungeerde hij zeven keer als aangever. Met name de laatste weken is hij op dreef, met vier goals en drie assists in zeven duels.

De buitenspeler gaf vorige maand in gesprek met RTV Rijnmond aan dat hij goed contact heeft met Feyenoord. “Er is heel veel contact. Ik word bijna dagelijks gebeld hoe het gaat en hoe ik me voel.” In de nabije toekomst hoopt de huurling promotie te kunnen afdwingen met FC Dordrecht. De Schapenkoppen staan met nog vier wedstrijden te spelen op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en staan er daarmee goed voor om een plekje in de play-offs te bemachtigen.

