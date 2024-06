Vitesse haalt deadline niet, krijgt slecht nieuws en houdt nog maar één optie over

Vitesse heeft maandagavond laat het bericht ontvangen dat een Amerikaanse kandidaat-investeerder is afgehaakt om de club over te nemen, zo schrijft De Telegraaf dinsdagochtend. Op dit moment is er nog een Nederlands bedrijf over als optie, maar het is Vitesse niet gelukt om op de afgesproken deadline een sluitend pakkend aan te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB.

Vitesse hoopte maandagavond een akkoord te bereiken met een overnamepartij, maar is er niet uitgekomen met een Amerikaans bedrijf. Dat betekent dat de Arnhemse club het niet voor elkaar heeft gekregen om maandagavond een compleet in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. Het is voor de Gelderse club essentieel dat een geïnteresseerde partij spoedig een akkoord bereikt met Coley Parry, aangezien het voortbestaan van de club in gevaar is.

Er is op dit moment nog een optie over voor Vitesse. Er is een tweede bedrijf, dat zou willen investeren in de degradant. In dit geval gaat het niet om een Amerikaans bedrijf, maar om een Nederlandse partij. Op dit moment is dit bedrijf nog steeds kandidaat om de club over te nemen, maar de gesprekken die hierover met Parry zijn gevoerd hebben tot dusver tot niets geleid.

Vooralsnog blijft de toekomst van Vitesse erg onzeker en is het de vraag hoe de licentiecommissie gaat reageren op het incomplete pakket dat de Arnhemmers maandagavond hebben ingeleverd. Het belangrijkste punt voor Vitesse is een akkoord met Parry - die eerder in beeld was als nieuwe eigenaar, maar waar de KNVB voor is gaan liggen - over de 14,3 miljoen die de Amerikaan eist van de club.

Mocht de licentiecommissie van de KNVB ervoor kiezen om de licentie van Vitesse in te trekken, is er nog een redmiddel voor de Arnhemmers. De club zou dan in beroep kunnen gaan. Dat zou wederom een proces worden van een aantal weken worden.