Johan Derksen reageert fel en vol walging op nieuwe beelden van het Nederlands elftal

Johan Derksen heeft maandagavond met ergernis gekeken naar de beelden van de familiedag bij het Nederlands elftal. Maandagmiddag waren familieleden uitgenodigd op het trainingscomplex van Oranje in Duitsland en kregen de internationals en stafleden de ruimte om aandacht te schenken aan hun dierbaren. Derksen vindt de opzet van zo'n familiedag echter belachelijk.

Als sportjournaliste Noa Vahle in het programma Vandaag Inside Oranje beelden laat zien van de familiedag op het trainingscomplex van Oranje in het Duitse Wolfsburg. Het Nederlands elftal ontving daar hun dierbaren, iets wat in de ogen van Derksen zeer overdreven is: "Dit zijn multimiljonairs, die zijn drie dagen van huis en dan moet de hele familie overkomen. Ik vind het allemaal zo'n overdreven gedoe", geeft een felle analist van het programma Vandaag Inside Oranje aan.

Derksen trekt vervolgens de vergelijking met andere beroepen: "Er zijn mensen die hebben banen voor een hongerloon. Een vrachtwagenchauffeur is veertien dagen van huis en Daar (Nederlands elftal, red.) moet de hele familie komen, voor de leuke beeldjes. Man, schei uit. Win een wedstrijd. Je moet alles maar leuk vinden wat die jochies allemaal willen...", besluit de kritische Derksen tot slot.

In diezelfde uitzending van Vandaag Inside Oranje, maakte Derksen maandagavond bekend bij De Telegraaf aan de slag te gaan als columnist. Net als oud-voetballer Wim Kieft zal Derksen een keer per week zijn mening geven in de ochtendkrant.

