Enkelvoudig Oranje-international hoopt op nieuwe interlandcarrière voor geboorteland vader

verwacht niet dat hij in de toekomst nog een tweede interland voor het Nederlands elftal zal gaan spelen. De inmiddels 28-jarige middenvelder van OGC Nice hoopt daarentegen zijn interlandcarrière nieuw leven in te kunnen blazen namens het land waar zijn vader geboren is: de Dominicaanse Republiek.

Rosario speelde nog bij PSV, toen hij in 2018 op 21-jarige leeftijd debuteerde Oranje. Bondscoach Ronald Koeman, destijds bezig aan zijn eerste periode als keuzeheer, liet de middenvelder halverwege een oefenduel in en tegen België invallen voor Matthijs de Ligt. Door treffers van Dries Mertens en Arnaut Danjuma eindigde het treffen in Brussel onbeslist: 1-1.

In gesprek met Viaplay is Rosario eerlijk over zijn toekomst als international. "Nee, ik denk niet dat ik het Oranjeshirt ooit nog zal dragen. Ook omdat het superlang geleden is dat ik erin zat. Ik heb mijn haasje, heb mijn debuut mogen maken tegen België. Ik heb prachtige ervaringen gehad, maar dat is zeker een gepasseerd station voor mij", aldus de middenvelder.

'Land wist heel lang niet wat voetbal was'

Rosario vertelt vervolgens dat hij op korte termijn nieuws over zijn interlandcarrière naar buiten kan komen. De middenvelder hoopt namelijk voor het geboorteland van zijn vader te kunnen gaan spelen. "De Dominicaanse Republiek is een land dat heel lang niet wist wat voetbal was", legt Rosario uit. "Maar de laatste jaren zijn ze heel erg bezig om het idee van voetbal in de mentaliteit van het land te ontwikkelen. De jongeren te motiveren om in plaats van te honkballen, te gaan voetballen."

De Dominicaanse bond slaagde er eerder dit jaar al in om een andere in Nederland geboren voetballer 'in te lijven'. Linksback Juan Familia-Castillo (RKC Waalwijk) debuteerde in de voorbije interlandperiode in maart namens het Midden-Amerikaanse land. "Het is heel mooi te zien dat hij en andere jongens die in Europa spelen die stap hebben gezet", zegt Rosario. "Het zou ook een heel mooi moment zijn voor mijn familie", besluit de middenvelder.

