Ajax opnieuw gelinkt aan oude bekende: 'Contract loopt komende zomer af'

Ajax zou zich komende zomer alsnog kunnen gaan versterken met , zo vermoedt Voetbal International. De oud-speler van PSV, die in de jeugd van Ajax actief was en één interland voor het Nederlands elftal achter zijn naam heeft, loopt over een half jaar uit zijn contract bij OGC Nice. Daar werkte hij vorig seizoen nog samen met huidig Ajax-trainer Francesco Farioli.

Afgelopen zomer, nadat bekend werd dat Farioli de nieuwe hoofdtrainer van Ajax zou worden, werd Rosario óók al gelinkt aan een mogelijk dienstverband in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder bleef echter 'gewoon' in Zuid-Frankrijk, waar hij dus zijn laatste contractjaar in ging. Onder Farioli's opvolger Franck Haise is Rosario nog altijd vaste waarde, al kwam hij de voorbije weken door een blessure niet in actie.

De kans is volgens VI aanwezig dat Ajax komende zomer alsnog afscheid neemt van Jordan Henderson. De Engelse aanvoerder van de Amsterdammers werd in de slotweek van de winterse transferperiode plotseling volop gelinkt aan AS Monaco en wilde zelf in eerste instantie dolgraag de overstap maken, maar kwam na een stevig gesprek met technisch directeur Alex Kroes tot inkeer. "Wel is er afgesproken om richting de zomer te evalueren over de toekomst. Over de sportieve waarde van Henderson bestaat geen enkele twijfel, maar hij wordt in juni 35 en Ajax moet de verhoudingen in het salarishuis toch zien te herstellen", schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk van bovengenoemd weekblad.

Goodijk schrijft dat Ajax er daarom verstandig aan doet zich vast te oriënteren op een eventuele vervanger van Henderson, maar schrijft daarbij één naam alvast af: "Sivert Mannsverk lijkt daar niet voor in aanmerking te komen, gezien zijn tijdelijke vertrek naar Cardiff City." De kans is volgens de clubwatcher wel aanwezig dat Ajax alsnog in zee gaat met Rosario: "Het contract van de 28-jarige Amsterdammer bij OGC Nice loopt namelijk af. Hij werkte in Zuid-Frankrijk eerder al succesvol samen met Farioli en stond afgelopen zomer ook al op de lijstjes van Ajax."

