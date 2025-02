Slecht nieuws voor Ajax: sleutelspeler ontbreekt tegen Union Saint-Gilloise, ook vervanger niet beschikbaar

Ajax moet het donderdag tegen Union Saint-Gilloise in de tussenronde van de Europa League stellen zonder . De aanvoerder is niet beschikbaar vanwege hamstringklachten, maar ook zijn vervanger, Branco van den Boomen, kan niet in actie komen. Dat meldt Lentin Goodijk.

De journalist van Voetbal International weet dat de belangrijke Engelsman niet in actie kan komen in België. De hamstringklachten waardoor hij in de rust van het duel met Fortuna Sittard (0-2) gewisseld moest worden, spelen hem parten. Ook het treffen met Heracles van komende zondag staat op de tocht voor de ervaren speler.

Francesco Farioli zou normaal gesproken een beroep kunnen doen op Van den Boomen als vervanger van Henderson, maar de 29-jarige middenvelder zal door rugproblemen ook niet in actie kunnen komen. Daardoor wordt het op de controleurspositie puzzelen voor de Italiaanse trainer. Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic vertrokken afgelopen winter bij Ajax, terwijl Youri Regeer ook al even kampt met een blessure.

Overigens zijn Rayane Bounida, Sean Steur, Jorthy Mokio en Mika Godts wel aanwezig op de training van Ajax van woensdagochtend. Vooral de aanwezigheid van laatstgenoemde is positief en opvallend: Godts viel op 30 januari tegen Galatasaray geblesseerd uit. De Belg lijkt eerder dan verwacht op de weg terug. De andere genoemde beloften kunnen mogelijk in het Europa League-duel een rol van betekenis gaan spelen.

Het is tevens nog niet duidelijk waar en voor welk publiek de wedstrijd gespeeld gaat worden: vanwege hevige regen- en sneeuwval ligt het veld van het Koning Boudewijnstadion er slecht bij. Mogelijk wordt de wedstrijd op een andere locatie en zonder publiek gespeeld. Vandaag (woensdag, red.) zal daar naar alle waarschijnlijkheid meer over bekend worden.

Nieuwe tegenvallers voor #Ajax: aanvoerder Jordan Henderson is niet fit genoeg om in actie te komen tegen Union Saint-Gilloise morgen. Ook zijn mogelijke vervanger Branco van den Boomen is er niet bij. pic.twitter.com/MWc3VopUzA — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) February 12, 2025

