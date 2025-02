Ronald de Boer ziet 'potentiële nieuwe Patrick Kluivert' rondlopen bij Ajax

Ronald de Boer ziet bij Jong Ajax in de persoon van (18) een 'potentiële nieuwe Patrick Kluivert' rondlopen. De oud-speler van de Amsterdammers, momenteel werkzaam als individueel trainer op de toekomst, buigt zich in het programma Rondo op Ziggo Sport over de vraag hoe Ajax het wegvallen van moet opvangen.

Als supersub heeft Weghorst dit seizoen meermaals zijn waarde bewezen voor Ajax. De zomeraanwinst speelt tweede viool achter eerste spits Brian Brobbey, maar was afgelopen zondag als invaller nog goud waard in het uitduel bij Fortuna Sittard. Weghorst tekende hoogstpersoonlijk voor de 0-1 in het voordeel van de Amsterdammers en was in blessuretijd verantwoordelijk voor de assist bij de treffer waarmee Christian Rasmussen de eindstand op 0-2 bepaalde. Daags na de wedstrijd werd echter duidelijk dat Weghorst zijn teen heeft gebroken tijdens het duel in Limburg en daarmee een week of zes zoet zal zijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wout Weghorst loopt blessure op: welke opties heeft Francesco Farioli voor de spitspositie?

"Laten we eerlijk zijn, het is lekker als je Wout achter de hand hebt, en dat heb je nu niet", zegt De Boer on het Ziggo-programma. "Heel vaak is hij beslissend geweest, ook door Wout staan ze waar ze nu staan." Tafelgenoot Guus Hiddink vraagt of er niet toevallig 'een verrassend jongentje in Jong Ajax' rondloopt, waarop De Boer antwoordt: "Je hebt Julian Rijkhoff natuurlijk, die is teruggehaald van Borussia Dortmund. Hij begint het iets beter te doen. Maar wie heb je dan verder?", vraagt de oud-international zich hardop af.

LEES OOK: Bounida over contractverlenging: 'Gaan de goede richting op'

"Wat ik een potentiële nieuwe Patrick Kluivert vind, is Don-Angelo Konadu", beantwoordt De Boer zijn eigen vraag vervolgens. "Maar die is geblesseerd, dus die heb je niet. Dus je hebt alleen Rijkhoff nu, én Emre Ünüvar." De achttienjarige Konadu maakt sinds afgelopen zomer deel uit van de selectie van Jong Ajax en kwam namens dat elftal tot op heden één keer tot scoren in vijftien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. De uitspraak van De Boer over zijn blessure is inmiddels alweer achterhaald: Konadu deed tijdens de uitzending een helft mee tijdens de 3-2 zege op Excelsior en was als vervanger van Rijkhoff verantwoordelijk voor de assist bij de 3-2 van Skye Vink. Presentator Wytse van der Goot stipt nog aan dat Rasmussen, van nature rechtsbuiten, ook een optie in de spits zou kunnen zijn. "Dat is denk ik, na Brobbey, de eerste optie als spits. Het is geen echte spits in mijn ogen, maar hij is sterk en hij is snel", beaamt De Boer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hans Kraay onthult megasalaris Rayane Bounida bij Ajax: 'Veel meer dan gedacht'

Ajax probeert een akkoord te bereiken met Rayane Bounida over een nieuw contract, maar zijn forse salaris vormt een obstakel.