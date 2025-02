Wout Weghorst loopt blessure op: welke opties heeft Francesco Farioli voor de spitspositie?

was zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard nog belangrijk met een doelpunt en een assist, maar kan voorlopig niet van waarde zijn voor Ajax. De spits heeft de grote teen van zijn rechtervoet gebroken en staat daardoor mogelijk zes weken aan de kant. Een hard gelag voor Ajax, dat in de persoon van onlangs nog een aanvaller liet vertrekken. Welke opties blijven er over voor Francesco Farioli?

De invulling van de spitspositie bij Ajax houdt de gemoederen al het hele seizoen bezig. Met de komst van Weghorst eind augustus had Farioli plots drie centrumspitsen tot zijn beschikking: Brian Brobbey, Akpom en Weghorst. Brobbey sloot vanwege zijn deelname aan het EK in Duitsland later aan, waardoor Akpom de kans kreeg om zichzelf te laten zien. De Engelsman stond op de nominatie om te vertrekken, maar Farioli deed vooral in de voorrondes van de Europa League nadrukkelijk een beroep op hem. Met drie doelpunten in de heenwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok in de play-offs bewees Akpom zijn waarde, maar toen Brobbey fit genoeg werd bevonden én de komst van Weghorst was afgerond, werd hij de derde spits van Farioli.

Akpom zou in het vervolg van de eerste seizoenshelft vooral als buitenspeler fungeren. In die rol had hij zeker zijn waarde voor Farioli, maar het was zijn wens om weer in de spits te spelen. Omdat hij bij Ajax Brobbey en Weghorst voor zich moest dulden, koos hij eieren voor zijn geld. Akpom vertrok, nog voor De Klassieker tegen Feyenoord, op huurbasis naar LOSC Lille. In die Klassieker maakte Brobbey pas zijn tweede competitietreffer van het seizoen. Weghorst miste als invaller een strafschop, maar bezorgde Ajax zondagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard met een doelpunt en een assist een belangrijke 0-2 zege. De supersub is voorlopig echter niet inzetbaar, waardoor Farioli op zoek moet naar andere opties om Brobbey te kunnen vervangen.

Julian Rijkhoff

Welke opties heeft hij momenteel? Toen de discussie over de noodzaak van de komst van Weghorst nog uitgebreid werd gevoerd, kwam ook de naam van Julian Rijkhoff regelmatig ter sprake. Rijkhoff keerde begin vorig jaar terug bij Ajax, na een avontuur bij Borussia Dortmund. De 20-jarige spits uit Purmerend werd in eerste instantie gehaald voor Jong Ajax, maar maakte ook al regelmatig zijn opwachting in de hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij pas één keer in actie voor Ajax. Dat was in de heenwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede ronde van de Europa League op 25 juli. Rijkhoff zat nadien nog drie keer bij de wedstrijdselectie van Ajax 1, maar de laatste keer was op 11 augustus. Hij kwam dit seizoen tot op heden vijftien keer uit voor Jong Ajax, goed voor acht doelpunten. De kans is groot dat hij door Farioli weer bij de groep wordt gehaald.

Bertrand Traoré is ook een optie voor de spitspositie. Tijdens zijn eerste periode als Ajacied - in het seizoen 2016/17 - speelde Traoré regelmatig in de punt van de aanval. Dit seizoen viel hij een paar keer in als spits, maar wordt hij door Farioli vooral geposteerd op de rechterflank. Een andere optie, die alleen niet voor de hand liggend is, is Davy Klaassen. De aanvallende middenvelder speelde onder leiding van Frank de Boer een paar keer als gelegenheidsspits. Voor andere opties zal Farioli toch naar Jong Ajax moeten kijken. Zo kan Don-Angelo Konadu opnieuw in beeld komen. De 18-jarige spits behoorde voor het duel met Slavia Praag op 3 oktober al tot de selectie van Ajax 1. Dat was vooralsnog ook de enige keer. Konadu beleeft in de Keuken Kampioen Divisie (nog) geen al te productief seizoen. Hij scoorde pas één keer. Wel zette hij op 28 oktober 2024 nog zijn krabbel onder een contract tot de zomer van 2028. Ajax ziet dus toekomst in hem.

