Bounida over contractverlenging: 'Gaan de goede richting op'

Na afloop van de met 3-2 gewonnen wedstrijd van Jong Ajax tegen Excelsior, gaat voor de camera’s van ESPN in op zijn contractsituatie. De jonge Belg maakt een goede periode door, maar beschikt over een aflopend contract. Zondagavond liet hij de noodzaak voor Ajax om te verlengen nog maar eens zien met een mooi doelpunt.

Bounida beleefde een fijne wedstrijd op Sportpark de Toekomst: “Ik had het zeker naar mijn zin. Ik noem dit een voetbalavond. Ik speel graag in het donker. Een beetje regen, nat, mooi gras en supporters erbij." De interviewer van ESPN suggereert dan ook dat het geen verrassing was dat hij zo goed speelde op zo’n avond. “Dat kun je wel zeggen, ja”, antwoordde de aanvallende middenvelder met een grijns.

Artikel gaat verder onder video

Als Bounida voor de camera terugkijkt naar zijn eigen doelpunt, verbaast hij zichzelf: “Zo, hij ging er wel mooi in ja.” De bal vloog na een passeerbeweging vanaf zijn linkervoet in de verre kruising. Zo viel de 2-1 in de 57e minuut.

LEES OOK: Naam Francesco Farioli opeens in één adem genoemd met Feyenoord

Wanneer gevraagd wordt waarom Bounida even later werd gewisseld, wordt door de interviewer geopperd dat de jongeling rust zou krijgen voor het Europa League-duel van Ajax tegen Union Sint-Gillis. Bounida antwoordt gevat: “Het kan zo zijn.”

Bounida maakt een goede periode door bij Jong Ajax. Hij maakte tot nu toe vijf goals en gaf één assist in zeven wedstrijden. Tot een debuut in Ajax 1 kwam het nog niet, maar Francesco Farioli nam hem wel op in de selectie voor de Klassieker tegen Feyenoord van 2 februari.

Nu Bounida in goede vorm verkeert, is het voor Ajax zaak om hem snel een contract te laten tekenen, al zitten daar financieel nog wat hobbels op de weg. De speler zelf lijkt aan te geven dat het tóch goed gaat komen: “Voor mij was het in het begin wel moeilijk, maar het gaat steeds beter en beter, ook met de club. Ik vind dat we de goede richting op gaan.”