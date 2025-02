Paniek in België: 'Union - Ajax mogelijk in ander stadion', Ajax reageert

Het is nog onduidelijk in welk stadion de Europa League-wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax gespeeld gaat worden. Omdat de grasmat in het Koning Boudewijnstadion flink te lijden heeft onder sneeuw- en regenval, heeft Union volgens Het Laatste Nieuws van de UEFA het verzoek gekregen om een eventuele nieuwe speellocatie te vinden.

Union Sint-Gillis speelt zijn thuiswedstrijden in competitieverband in Stade Joseph Marien, maar dat stadion heeft slechts 9.400 plekken en voldoet niet aan de eisen van de UEFA. Daarom speelt Union zijn Europese wedstrijden in het Koning Boudewijn Stadion, dat eveneens in Brussel ligt. Maar het is de vraag of dat donderdag ook kan. In de aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax leefden er bij trainer Francesco Farioli al zorgen over de staat van het veld en inmiddels is ook de UEFA bezorgd om de weersomstandigheden.

Als dinsdagavond of woensdag wordt geconcludeerd dat er niet gespeeld kan worden, dan moet Union een uitwijklocatie vinden. Volgens Het Laatste Nieuws stond het veld dinsdagochtend 'volledig onder water', maar is er de laatste uren 'verbetering merkbaar'. “Union heeft intussen desalniettemin contact opgenomen met een paar clubs, voorlopig zonder verder gevolg”, zo klinkt het.

'Mogelijk zonder publiek'

Als er moet worden uitgeweken, dan wordt de wedstrijd vermoedelijk zonder publiek gespeeld. “Mochten ze van locatie moeten veranderen, dreigt een financiële tegenslag. Om maar te spreken van gezichtsverlies voor Stad Brussel - daar was niemand bereikbaar voor commentaar - en het Belgische voetbal. Bovendien zou er dan naar alle waarschijnlijkheid zonder fans moeten gespeeld worden.”

Reactie Ajax

Ajax komt dinsdag in de namiddag met een eerste reactie. "De UEFA heeft ons geïnformeerd dat in verband met de conditie van het veld Union Saint-Gilloise op zoek moet naar een alternatieve speellocatie. Zodra er meer duidelijk is, communiceren wij dat. Wij snappen dat dit vragen oplevert en hopen die zo spoedig mogelijk te beantwoorden", schrijft de club op X.

De UEFA heeft ons geïnformeerd dat i.v.m. de condities van het veld Union Saint-Gilloise op zoek moet naar een alternatieve speellocatie. Zodra er meer duidelijk is, communiceren wij dat. Wij snappen dat dit vragen oplevert en hopen die zo spoedig mogelijk te beantwoorden. — Ajax Fancare (@AjaxFancare) February 11, 2025

