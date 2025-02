Aanwinst van Ajax rijdt in 'seksloze Volkswagen': 'Een stoïcijnse jongen'

kan slagen bij Ajax, verwacht Paul Simonis. Eind januari maakte de linksbuiten de overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax en hij zou zondag kunnen debuteren in het uitduel met Fortuna Sittard (14.30 uur).

Simonis, de trainer van Go Ahead, is bij Goedemorgen Eredivisie lyrisch over Edvardsen. “Hij is de beste speler waar ik als trainer mee op het veld heb gestaan”, stelt Simonis, die de 25-jarige Noor een ‘geweldig intelligente speler’ vindt. “Hij kan goed tussen de linies spelen. Hij herkent wanneer de bal vrij is en gaat dan lopen. Je moet hem niet aan de zijkant posteren en hij is misschien niet héél dominant in de één-tegen-één, maar hij is sterk, vaardig en rustig aan de bal. Hij gaat echt wat toevoegen aan Ajax.”

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Simonis ligt, krijgt Edvardsen een vrije rol op de flank bij Ajax. “Als je hem aan de buitenkant plakt met de opdracht het veld te allen tijde breed te houden, dan rendeert hij niet optimaal. Als je hem iets meer vrijheden geeft, zoals bij Go Ahead, dan kan hij heel goed renderen. Hopelijk krijgt hij die vrijheid, want het is een geweldige speler.”

Afgezien van zijn voetballende kwaliteiten heeft Edvardsen ook een prettige persoonlijkheid, vindt zijn voormalig trainer. “Het is een hele stoïcijnse jongen. Heel down to earth. Je ziet het ook aan de kleding waar hij in loopt en hij reed ook gewoon in een elektrische ID.3 bij ons. Een heel seksloze Volkswagen", lacht Simonis.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X

Paul Simonis doet een boekje open over Oliver Edvardsen 👀



🔝 "Hij wordt de gevaarlijkste aanvaller van Ajax."

🚗 "Hij rijdt een hele seksloze Volkswagen."#GoedemorgenEredivisie — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wegbezuinigde scout uit kritiek op Alex Kroes na vertrek bij Ajax

De man achter de komst van onder meer Antony, Lisandro Martínez en Davinson Sánchez werd wegbezuinigd bij Ajax.