Ajax presenteert Oliver Edvardsen en maakt contractduur bekend

Ajax versterkt zich definitief met (25). De Noorse buitenspeler komt over van competitiegenoot Go Ahead Eagles en tekent in Amsterdam een contract tot medio 2028, waarbij de club een optie voor een extra seizoen heeft. Technisch directeur Alex Kroes prijst de veelzijdigheid van zijn aanwinst en spreekt van een 'compleet plaatje'.

Het was al langer duidelijk dat Ajax deze winter op zoek zou gaan naar een extra optie op de linksbuitenpositie. Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs slaagden de Amsterdammers er afgelopen niet in een aanwinst te presenteren, waardoor trainer Francesco Farioli in de persoon van Mika Godts slechts één 'volwaardige' optie tot zijn beschikking heeft. De Belg viel donderdagavond in het Europa League-duel met Galatasaray (2-1 winst) al vroeg uit met een, naar nu blijkt niet al te ernstige, hamstringblessure. Dat bracht de onderhandelingen tussen Ajax en Go Ahead Eagles in een stroomversnelling.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Ajax deed kort voor akkoord met Edvardsen bod van tien miljoen op andere linksbuiten’



Technisch directeur Alex Kroes van Ajax licht de komst van Edvardsen toe: “Wij waren zoals bekend al langere tijd op zoek naar versterking voor de linksbuiten-positie. Wij zijn daarom erg blij met het aantrekken van Oliver. Hij is een speler met flinke diepgang, scoort veel en kan mooie statistieken overleggen. Daarnaast is hij vanaf beide flanken inzetbaar. Gezien dit complete plaatje zijn wij ervan overtuigd dat we veel plezier aan hem gaan beleven", aldus Kroes.

Debuteert Edvardsen in De Klassieker voor Ajax?

Edvardsen stond sinds de zomer van 2022 onder contract bij Go Ahead Eagles. De Noor speelde sindsdien 81 officiële wedstrijden voor de club uit Deventer, waarin hij 26 keer trefzeker was en zeven assists leverde. Zijn contract liep nog door tot het einde van dit seizoen, Ajax betaalt naar verluidt een kleine drie miljoen euro om dat af te kopen. Ajax had gehoopt dat Edvardsen komende zondag al inzetbaar zou zijn in De Klassieker tegen Feyenoord, maar die opzet is niet gelukt. Voetbal International meldt dat de buitenspeler niet tijdig is aangemeld bij de KNVB. Edvardsen zal zich moeten richten op het uitduel met Fortuna Sittard, dat een een week later wordt gespeeld.

Ajax, Go Ahead Eagles, and Oliver Edvardsen have reached an agreement on the transfer of the winger to Amsterdam.



Welcome to the club, Oliver! ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/rFV76rHWnQ — AFC Ajax (@AFCAjax) January 31, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

Henk Spaan hoort het laatste transfernieuws uit Amsterdam en roept Louis van Gaal op om in te grijpen bij Ajax.