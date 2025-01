‘Ajax deed kort voor akkoord met Edvardsen bod van tien miljoen op andere linksbuiten’

Ajax heeft donderdagavond een bod van tien miljoen euro gedaan op bij Real Valladolid, zo weet Matteo Moretto van Relevo. De Spaanse hekkensluiter is echter niet meer van plan te onderhandelen met Alex Kroes en heeft de technisch directeur de deur gewezen.

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray (2-1) bracht De Telegraaf naar buiten dat de Amsterdammers Oliver Edvardsen voor iets minder dan drie miljoen euro gaan overnemen van Go Ahead Eagles. De timing daarvan was opvallend, aangezien Mika Godts, de enige linksbuiten in de selectie van Francesco Farioli, even daarvoor met een blessure was uitgevallen. Ajax zou daarnaast ook Carlos Forbs willen terughalen van Wolverhampton Wanderers.

Volgens Moretto waren de plannen van Ajax eerder op de avond echter compleet anders. De Spaanse journalist stelt namelijk dat de Amsterdammers enkele uren voor het nieuws over Edvardsen naar buiten kwam een ultieme poging hadden gedaan bij Valladolid voor Moro. Ajax had een bedrag van tien miljoen euro over voor de geblesseerde buitenspeler, maar Valladolid wil hem nu niet meer laten gaan. De nummer laatst van LaLiga wil dan ook niet meer met Ajax onderhandelen.

Moro wil zelf nog naar Ajax

Moro heeft zelf nog altijd oren naar een transfer naar Ajax. De linksbuiten heeft aan zijn club laten weten dat hij graag deze winter nog de stap naar de Johan Cruijff ArenA wil maken, maar dat hij ook bereid is te wachten op een aanbod dat goed is voor alle partijen. Het lijkt er sterk op dat dit er deze transferperiode niet meer van gaat komen.

En las últimas horas el Ajax ha hecho una nueva oferta al Valladolid por Raúl Moro pero el club español rechaza cualquier tipo de negociación.



El jugador, que cayó lesionado en plena negociación en curso, ha expresado al club de nuevo su voluntad de llegar a un acuerdo… pic.twitter.com/ciG7I9Vmsm — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 30, 2025

