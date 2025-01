Ajax-transfer in stroomversnelling door blessure Godts: 'Ajax mikt op Klassieker'

Ajax hoopt zondag in de altijd beladen Klassieker tegen Feyenoord al te kunnen beschikken over . De transfer van de Noorse buitenspeler van Go Ahead Eagles is in een stroomversnelling geraakt omdat donderdagavond geblesseerd is uitgevallen in het Europa League-duel met Galatasaray. Dat wordt althans gemeld door Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf.

Godts moest al binnen tien minuten van het duel met de Turken huilend naar de kant met een, op het oog, vervelende hamstringblessure die hem weleens langere tijd van het veld zou kunnen gaan houden. Technisch directeur Alex Kroes zou daarop razendsnel hebben doorgeschakeld en de deal met Go Ahead in een stroomversnelling hebben gebracht.

Edvardsen zal voor 'iets inder dan drie miljoen euro' de overstap naar Amsterdam gaan maken en een contract voor 4,5 seizoen tekenen, zo weet Verweij - al zou dat ook 3,5 jaar kunnen worden omdat 'de laatste details nog moeten worden ingevuld'. "De hoogte van Edvardsens salaris vormt geen probleem, omdat de Noor in de Johan Cruijff ArenA aanzienlijk meer gaat verdienen dan in de Adelaarshorst", aldus de clubwatcher.

Race tegen de klok: is Edvardsen er tegen Feyenoord al bij?

Ajax speelt zondagmiddag De Klassieker tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers hopen Edvardsen er dan al bij te kunnen hebben, aangezien door de naam van Godts - de enige 'volwaardige' linksbuiten in de selectie van trainer Francesco Farioli, zo goed als zeker een streep moet. "Lukt het Ajax voor vrijdagmiddag 12.00 uur het papierwerk met Go Ahead Eagles én de linksbuiten in orde te maken, de speler medisch te keuren én hem bij de KNVB te registreren, dan kan hij zondag op de bank zitten", benoemt Verweij de stappen die daartoe doorlopen moeten worden.

Update 22:12: 'Ajax wil Edvardsen én Forbs'

Als Edvardsen inderdaad in de komende dagen naar Ajax verkast, is Kroes nog niet klaar volgens Tim van Duijn. De Ajax-watcher van Voetbal International weet dat ook Carlos Forbs nog naar de Johan Cruijff ArenA moet worden teruggehaald. De aanvaller staat onder contract in Amsterdam, maar is uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, waar hij weinig speelt. De onderhandelingen met de Engelse club zijn in volle gang. Het gaat hierbij dus om 'én én': Ajax wil Edvardsen en Forbs aan de selectie toevoegen.

Allebei — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) January 30, 2025

