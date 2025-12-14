Ajax-middenvelder wil na afloop van de 2-0 zege in de Klassieker tegen Feyenoord niets weten van een suggestie van Hans Kraay junior. De ESPN-verslaggever stelt dat de overwinning tot stand kwam met 'een soort ouderwets Feyenoord-knokvoetbal', maar dat wordt door Klaassen 'een beetje een belediging' genoemd.

Klaassen bewees na een kwartier spelen maar weer eens waarom hij 'Mister 1-0' wordt genoemd, door Ajax van flinke afstand op voorsprong te zetten. De aanvoerder maakte in de tweede helft plaats voor Kian Fitz-Jim en zag in blessuretijd hoe een andere invaller, Jorthy Mokio, de eindstand met een prima schot op 2-0 in Amsterdams voordeel bepaalde.

Kraay vraagt Klaassen direct naar de wedstrijd wat voor Ajax hij aan het werk heeft gezien. "Ik heb echt een team gezien", reageert de routinier. "Het was misschien niet de meest sprankelende wedstrijd van beide kanten, maar ik denk: als je zo speelt, dan gaan er weinig teams van je winnen. Als je met deze spirit en samenheid speelt."

"Misschien heel gek wat ik zeg, maar was het een soort ouderwets Feyenoord-knokvoetbal dat Ajax speelde?", vraagt Kraay vervolgens. Klaassen kijkt even moeilijk en antwoordt dan lachend: "Zo wil ik het niet noemen, Hans. Dat is een beetje een belediging. Ik vind: hard werken hoort er wel bij, dat is wel de basis. Als je in de ArenA met 2-0 wint van Feyenoord en je voelt de hele sfeer hier... Het gevoel wat ik in het team heb, vandaag en de afgelopen week al, dat is gewoon kippenvel", aldus Klaassen.