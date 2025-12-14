Live voetbal 9

Klaassen wil niets weten van 'Feyenoord-knokvoetbal' na Klassieker-zege: 'Beetje een belediging'

Klaassen Kraay
Foto: © ESPN
6 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 december 2025, 16:48

Ajax-middenvelder Davy Klaassen wil na afloop van de 2-0 zege in de Klassieker tegen Feyenoord niets weten van een suggestie van Hans Kraay junior. De ESPN-verslaggever stelt dat de overwinning tot stand kwam met 'een soort ouderwets Feyenoord-knokvoetbal', maar dat wordt door Klaassen 'een beetje een belediging' genoemd.

Klaassen bewees na een kwartier spelen maar weer eens waarom hij 'Mister 1-0' wordt genoemd, door Ajax van flinke afstand op voorsprong te zetten. De aanvoerder maakte in de tweede helft plaats voor Kian Fitz-Jim en zag in blessuretijd hoe een andere invaller, Jorthy Mokio, de eindstand met een prima schot op 2-0 in Amsterdams voordeel bepaalde.

Artikel gaat verder onder video

Kraay vraagt Klaassen direct naar de wedstrijd wat voor Ajax hij aan het werk heeft gezien. "Ik heb echt een team gezien", reageert de routinier. "Het was misschien niet de meest sprankelende wedstrijd van beide kanten, maar ik denk: als je zo speelt, dan gaan er weinig teams van je winnen. Als je met deze spirit en samenheid speelt."

"Misschien heel gek wat ik zeg, maar was het een soort ouderwets Feyenoord-knokvoetbal dat Ajax speelde?", vraagt Kraay vervolgens. Klaassen kijkt even moeilijk en antwoordt dan lachend: "Zo wil ik het niet noemen, Hans. Dat is een beetje een belediging. Ik vind: hard werken hoort er wel bij, dat is wel de basis. Als je in de ArenA met 2-0 wint van Feyenoord en je voelt de hele sfeer hier... Het gevoel wat ik in het team heb, vandaag en de afgelopen week al, dat is gewoon kippenvel", aldus Klaassen.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
2 6 reacties
Reageren
6 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FC Bal op het dak
59 Reacties
21 Dagen lid
244 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Terechte overwinning, woensdag wacht de echte test, bekeren tegen de beste club uit Rotterdam Excelsior Maassluis.

FrankdeG
299 Reacties
27 Dagen lid
860 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 12
    + 1
avatar

Daar doe je Sparta wel te kort mee. Dat is toch met afstand de meest historische en mooiste club van Rotterdam.

Sja
78 Reacties
393 Dagen lid
196 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG🤡🤡🤡

Sparta010
206 Reacties
812 Dagen lid
760 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Van het hele land mag je gerust zeggen ;)

FrankdeG
299 Reacties
27 Dagen lid
860 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 14
    + 1
avatar

En Van Persie zegt nu in een interview dat hij de gevraagde reactie van zijn team heeft gezien......... En hij zegt dat hij heel tevreden was over het voetbal.

21
559 Reacties
38 Dagen lid
1.399 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oei en dan toch nog mijlenver achter staan op plek 2..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FC Bal op het dak
59 Reacties
21 Dagen lid
244 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Terechte overwinning, woensdag wacht de echte test, bekeren tegen de beste club uit Rotterdam Excelsior Maassluis.

FrankdeG
299 Reacties
27 Dagen lid
860 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 12
    + 1
avatar

Daar doe je Sparta wel te kort mee. Dat is toch met afstand de meest historische en mooiste club van Rotterdam.

Sja
78 Reacties
393 Dagen lid
196 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG🤡🤡🤡

Sparta010
206 Reacties
812 Dagen lid
760 Likes
Sparta010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@FrankdeG Van het hele land mag je gerust zeggen ;)

FrankdeG
299 Reacties
27 Dagen lid
860 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 14
    + 1
avatar

En Van Persie zegt nu in een interview dat hij de gevraagde reactie van zijn team heeft gezien......... En hij zegt dat hij heel tevreden was over het voetbal.

21
559 Reacties
38 Dagen lid
1.399 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oei en dan toch nog mijlenver achter staan op plek 2..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 32 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
15
2
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
16
14
28
4
Ajax
15
8
26
5
Groningen
16
3
26
6
AZ
15
4
25

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel