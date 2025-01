Farioli spreekt zich uit over blessure Godts, maar weigert vragen over andere Ajax-speler te beantwoorden

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zich uitgelaten over de ernst van de blessure van , die donderdagavondvroeg uitviel in het Europa League-duel met Galatasaray (2-1). De Italiaanse trainer weigerde echter categorisch in te gaan op vragen van Noa Vahle over , die te midden van geruchten over een vertrekwens richting AS Monaco ineens niet langer de aanvoerdersband mocht dragen.

Farioli neemt grootste zorgen om Godts weg: 'Wat hij mij vertelde...'

Over Godts, die na tien minuten spelen al naar de kant moest, zegt Farioli voor de camera's van Ziggo Sport: "Hij voelde wat pijn in zijn hamstring. We zullen morgen en de komende dagen moeten zien, maar wat hij mij vertelde was dat het er niet zo slecht uitzag. Hij had gewoon wat last en voelde zich niet goed genoeg om door te gaan." Vahle vraagt Farioli vervolgens of hij zondag, in De Klassieker tegen Feyenoord, wel een linksbuiten tot zijn beschikking heeft. Daarop moet de trainer hard lachen: "Ik hou van je omdat je op álle mogelijke manieren probeert om iets uit mijn mond te krijgen. Als Mika er niet bij is, dan zullen we een oplossing vinden."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Remko Pasveer beticht van verkondigen van ‘reinste onzin’ in interview met Noa Vahle

Nog vóór het rustsignaal donderdagavond geklonken had in de Johan Cruijff ArenA, wist De Telegraaf al te melden dat Ajax extra gas geeft en de komst van Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles razendsnel af wil ronden. De Noorse buitenspeler zou in dat geval zondag tegen Feyenoord al kunnen debuteren in de selectie van Farioli. Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn voegde daar later aan toe dat Ajax daarnaast óók nog bezig is om Carlos Forbs vervroegd terug te halen van zijn verhuur aan Wolverhampton Wanderers.

Farioli houdt kaken stijf op elkaar over Henderson

Het grootste gedeelte van het interview probeert Vahle - tevergeefs - een uitspraak over de situatie rond Henderson te ontlokken aan Farioli. De trainer blijft maar volhouden dat hij na de zege op de Turken, waarmee zijn elftal definitief zeker is van een plek in de tussenronde van de Europa League, belangrijker vindt. "De spelers hebben enorm karakter getoond op het moment dat er veel geruchten gaan en ruis is ontstaan. Ik wil ze daarmee feliciteren, ze laten elke dag meer karakter zien, zelfs in moeilijke omstandigheden."

LEES OOK: 'Jordan Henderson legt bom onder Ajax: middenvelder niet meer voor rede vatbaar'

'Alles wat ik zeg kan binnen een uur alweer helemaal anders zijn'

Zowel over een mogelijk vertrek van Henderson als het feit dat de Engelsman plotseling de aanvoerdersband af moest staan aan doelman Remko Pasveer, wil Farioli daarentegen niets zeggen. "Zodra we nieuws hebben of iets concreets kunnen melden, zullen we dat doen." Later lacht de Italiaan: "We kunnen hier de hele nacht blijven staan, ik heb verder niets te doen dus als jij hier mee door wilt gaan...", Daarna gaat hij tóch iets serieuzer op de situatie in: "Ik heb niets concreets te zeggen. Alles wat we hier bespreken zijn maar woorden, binnen een uur kan het alweer helemaal anders zijn. Dus laten we een uurtje genieten van de geweldige overwinning van vanavond."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.