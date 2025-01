'Jordan Henderson legt bom onder Ajax: middenvelder niet meer voor rede vatbaar'

doet er alles aan om een transfer naar AS Monaco te volbrengen. Volgens De Telegraaf is de directie van Ajax totaal niet blij met het gedrag van de middenvelder, die volgens bronnen rondom de club 'niet meer voor rede vatbaar is'.

Henderson speelt sinds januari van 2024 voor Ajax, nadat een avontuur in Saoedi-Arabië hem allesbehalve gelukkig had gemaakt. Hij kwam transfervrij over, maar de Amsterdammers moesten wel een flink salaris neerleggen. De Engelsman blonk niet per se uit tijdens het tweede gedeelte van het seizoen 2023/24, maar zorgde wel voor wat rust en ervaring. Dit seizoen speelt Henderson beter; iets wat vooral in toppers met Feyenoord en PSV te zien was. Nu wil Henderson dus naar Monaco. Ajax ziet dat echter helemaal niet zitten: de oud-speler van Liverpool is uitgegroeid tot een belangrijke pion in het systeem van Farioli, dat mede door een overwinning op Galatasaray (2-1) nog in de Europa League actief is en meestrijdt om de Eredivisietitel.

Volgens De Telegraaf is Hendo echter niet meer 'voor rede vatbaar'; hij wil koste wat koste naar Zuid-Europa. "Inmiddels heeft het op-en-top-prof-imago van de 81-voudig international intern een lelijke deuk opgelopen. Je kunt twaalf maanden lang tijdens persconferenties, met je haar in de scheiding, alle politiek wenselijke antwoorden geven. Maar als je – net nu de club opstaat uit het sportieve dal waar Ajax twee jaar in zat en de rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League voor het grijpen ligt – eurotekens in je ogen krijgt, dan is die vermeende clubliefde niets waard."

Reden afnemen aanvoerdersband

Volgens bepaalde bronnen van De Telegraaf zou Henderson donderdagmiddag ondanks een doorlopend contract transfervrij willen vertrekken uit Amsterdam. Als dat niet zou gebeuren, zou de middenvelder niet meer voor Ajax willen spelen. "En omdat dit vier dagen voor de Klassieker een aanvoerder onwaardig is, nam Farioli hem vlak voor de aftrap de band af. Niet Henderson, zoals op het opstellingsformulier stond, maar Remko Pasveer kreeg het stukje stof om zijn linkerarm en stond bij de toss."

Hoe deze soap verder zal verlopen, zal de toekomst uitwijzen. "Interessant om te zien wordt het of de Ajax-leiding, die de aanwezigheid van Henderson cruciaal vindt in de strijd om de eerste twee plaatsen in de Eredivisie, voet bij stuk houdt." Mike Verweij maakt wel een compliment naar de Engelsman, die tijdens de wedstrijd tegen Galatasaray professioneel speelde. "Al was het niet meevieren van de Ajax-goals kinderachtig." De journalist merkte ook op dat Henderson bij zijn wissel klapte alsof dit zijn laatste wedstrijd was voor de Amsterdammers. En om niet op de geruchten rondom zijn persoon in te hoeven gaan, kon hij door de 'aanvoerderswissel' ook alle media-verantwoordelijkheden langs zich heen laten gaan. Hélène Hendriks wist na afloop te vertellen dat Henderson ook niet voor de camera wilde verschijnen.

