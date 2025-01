Voorbedachte publiekswissel? Sierd de Vos ziet afscheidsmoment bij Ajax - Galatasaray

is donderdagavond vermoeid en/of lichtgeblesseerd van het veld afgestapt. De middenvelder van Ajax wordt volop in verband gebracht met een vertrek naar AS Monaco, waardoor Sierd de Vos denkt dat deze wissel een beetje in scène is gezet.

Henderson is een speler die in veel wedstrijden van de Amsterdammers als aanvoerder de negentig minuten volmaakt. Dat kon donderdag sowieso al niet; de Engelsman gaf zijn aanvoerdersband vlak voor de Europa League-wedstrijd aan keeper Remko Pasveer. Alles lijkt te duiden op een snel vertrek: omdat Henderson geen aanvoerder is, hoeft hij niet verplicht met de media te praten na afloop. De middenvelder zou dus ook mogelijk niet willen ingaan over de transfergeruchten. Monaco lijkt zijn volgende club te gaan worden, mits Ajax ook meewerkt. Henderson zelf zou zijn contract zelfs willen ontbinden om dit rond te krijgen.

Tijdens de wedstrijd tegen Galatasaray voelt de middenvelder na wat meer dan een uur spelen opeens aan zijn hamstring. In de minuten erna lijkt hij de pijn eruit te lopen. Met nog een kwartier te spelen is het uiteindelijk toch einde wedstrijd voor Hendo: hij gaat erbij zitten en vraagt om een wissel. Daniele Rugani vervangt hem.

Wanneer de stadionspeaker de naam van Henderson omroept, volgt een mager applaus. Vervolgens loopt de Ajacied al klappend, met de handen boven zijn hoofd, naar de zijlijn. "Dit is een soort afscheid", concludeert De Vos dan. Het publiek klapt met hem mee. "Zou hij zijn laatste wedstrijd hebben gespeeld?", vraagt de commentator nog.

