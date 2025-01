Remko Pasveer beticht van verkondigen van ‘reinste onzin’ in interview met Noa Vahle

heeft na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray (2-1) waarom hij de aanvoerdersband droeg, in plaats van . Volgens de doelman wilde de Engelsman zich focussen op de wedstrijd. Volgens Ronald de Boer is dat ‘reinste onzin’, terwijl Wesley Sneijder vindt dat Henderson een kerel moet zijn en juist voor de camera moet komen.

Henderson was donderdagavond het onderwerp van gesprek. De middenvelder wordt gelinkt aan een stap naar AS Monaco en zou in gesprek zijn om zijn contract tot medio 2026 te ontbinden. Tegen Galatasaray was hij ook geen aanvoerder bij Ajax. Hij werd daarin vervangen door Pasveer, die na afloop bij Ziggo Sport in gesprek ging met Noa Vahle.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-transfer in stroomversnelling door blessure Godts: 'Ajax mikt op Klassieker'

Na een korte analyse van de wedstrijd vraagt de verslaggeefster de doelman naar de situatie met Henderson. “Jordan wilde zich focussen op de wedstrijd en niet op randzaken. Daarom heb ik gezegd dat ik 'm zou dragen, prima”, legt Pasveer kort uit. Vahle probeert nog een aantal keren meer uit de keeper te krijgen, maar zijn antwoord blijft telkens van vergelijkbare strekking. “Wat jullie ervan willen maken, de media, moeten jullie zelf weten, maar dit is het gevoel van Jordan.” Op het opstellingsformulier van de UEFA stond Henderson wel als aanvoerder. De keuze is volgens Pasveer dan ook ‘net voor de wedstrijd’ gemaakt.

De Boer en Sneijder geloven Pasveer niet

“Reinste onzin”, stelt De Boer direct wanneer Pasveer wegloopt bij het interview. “Hij zegt: ‘Ik wil me concentreren op de wedstrijd’. Hij hoeft niet voor de camera te komen voor de wedstrijd. Je hebt gewoon 95 minuten, daarna is de wedstrijd over”, spreekt de voormalig buitenspeler zijn verbazing uit. De Boer begrijpt waarom Pasveer het antwoord zo geeft. “Maar het is natuurlijk gewoon onzin wat er uitgekraamd wordt.”

LEES OOK: Voorbedachte publiekswissel? Sierd de Vos ziet afscheidsmoment bij Ajax - Galatasaray

Hélène Hendriks vraagt vervolgens aan Sneijder of het logisch is dat Henderson niet voor de camera wilde komen, of dat hij ‘niet zo moeilijk’ moet doen. “Precies dat, doe niet zo moeilijk, man”, antwoordt de oud-middenvelder. “Je hebt de band om, speelt die wedstrijd en na de wedstrijd zeg je: ‘Jongens, ik weet het nog niet’. Wees een kerel en ga staan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Louis van Gaal wordt na transfernieuws gevraagd om in actie te komen bij Ajax

Henk Spaan hoort het laatste transfernieuws uit Amsterdam en roept Louis van Gaal op om in te grijpen bij Ajax.