Alex Kroes confronteert Jordan Henderson, die vervolgens diep door het stof gaat

heeft spijt dat hij binnen Ajax op een vertrek naar AS Monaco heeft aangestuurd, zo meldt Mike Verweij vrijdagochtend in De Telegraaf. Henderson zou in de kleedkamer van Ajax, waar Alex Kroes aanwezig was, hebben beloofd om het seizoen in Amsterdam af te maken. Een transfer lijkt van de baan.

Er was donderdagavond veel te doen om Henderson, op het moment dat Ajax een belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray speelde. Henderson zou eerder op de dag telefonisch in gesprek met de directie hebben gedreigd niet meer voor Ajax te spelen als de club niet mee zou werken aan een transfervrij vertrek naar AS Monaco. Later op de dag was hij geen aanvoerder meer tegen Galatasaray, liep hij geen ereronde en werd hij opvallend weinig betrokken in het juichen na doelpunten.

Volgens Mike Verweij waren dit voor technisch directeur Alex Kroes goede redenen om direct na afloop de kleedkamer van Ajax op te zoeken: 'Hij kwam om een hartig woordje met Henderson te spreken. De technisch directeur herhaalde zijn woorden van eerder op de dag onder geen beding zijn handtekening onder de documenten te zetten die een vertrek van de routinier mogelijk zouden maken", valt te lezen in De Telegraaf.

Henderson zou als verklaring voor zijn gedrag hebben gegeven dat hij zijn hoofd 'op hol heeft laten brengen', mede door belanghebbenden uit zijn eigen omgeving. De middenvelder gaf vervolgens schuldbewust toe dat hij helemaal niet een persoon is die een vertrek wil forceren: "Hij voelt zich thuis bij Ajax, hecht waarde aan zijn aanzien als voorbeeldprof en wil er samen met zijn ploeggenoten een succesvol seizoen van maken. Te beginnen zondag tegen Feyenoord", besluit Verweij in De Telegraaf.