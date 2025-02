Ajax heeft 'transferklappers' nodig: 'Dit soort spelers zijn simpelweg niet meer te behouden'

Het is financieel nog altijd noodzakelijk dat Ajax komende zomer een of meerdere lucratieve uitgaande transfers realiseert, schrijft Voetbal International. Technisch directeur Alex Kroes, zijn medebestuurders en de scoutingafdeling van Ajax doen er volgens het weekblad dan ook verstandig aan tijdig schaduwlijstjes aan te leggen voor een aantal belangrijke pionnen in het elftal van trainer Francesco Farioli.

Kroes staat in de Johan Cruijff ArenA voor de taak om het salarishuis van Ajax terug te brengen van Champions League-bedragen naar een meer bij de Europa League passend bedrag. Ajax kwalificeerde zich de afgelopen twee seizoenen immers niet voor het miljardenbal, maar bleef spelers wél betalen alsof de UEFA-miljoenen - waaraan men in de voorgaande jaren zo gewend is geraakt - nog altijd binnenstromen.

"Het is geen geheim dat er veel buitenlandse interesse is voor sleutelspelers als Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Jorrel Hato", schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk. "Het is ook geen geheim dat Ajax komende zomer een aantal transferklappers nodig heeft om de financiële doelstellingen te halen. Dat betekent dat dit soort spelers simpelweg niet meer te behouden zijn."

Kroes en zijn collega's worden dan ook gemaand deze keer hun huiswerk wél op tijd te doen. Ajax nam afgelopen zomer bijvoorbeeld afscheid van Steven Bergwijn en Carlos Forbs, maar greep op Deadline Day naast de komst van Kamaldeen Sulemana, waardoor Farioli het in de eerste helft van het seizoen met slechts één 'volwaardige' linksbuiten (Mika Godts) moest zien te redden. Deze winter kwam Oliver Edvardsen bovendien pas vijf dagen voor het einde van de transferperiode over van Go Ahead Eagles, niet op tijd om nog te kunnen worden ingeschreven voor De Klassieker tegen Feyenoord - waarvoor Godts geblesseerd afhaakte. Ook de zoektocht naar een vervanger voor Devyne Rensch, die in januari overstapte naar AS Roma, noemt Goodijk 'moeizaam'. In de persoon van Lucas Rosa (Real Valladolid) presenteerde Ajax pas een uur voor het sluiten van de markt een nieuwe rechtsback.

