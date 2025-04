Vinícius Júnior meldt zich op Instagram en heeft duidelijke boodschap voor Real-fans

heeft van zich laten horen na de pijnlijke nederlaag voor Real Madrid in de heenwedstrijd tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League. De regerend titelhouder hoopte in Noord-Londen een eerste stap te zetten richting de volgende ronde, maar ging in plaats daarvan hard onderuit: 3-0. Vinícius heeft de strijd nog niet opgegeven en richt zich met een duidelijke boodschap tot de achterban van Real Madrid.

Vinícius was de afgelopen jaren de absolute uitblinker bij Real Madrid in de Champions League en ook in het huidige seizoen is hij regelmatig belangrijk geweest. Zo maakte hij in de competitiefase nog een hattrick tegen Borussia Dortmund en had hij met doelpunten tegen Atalanta Bergamo en RB Salzburg een grote rol in het veiligstellen van een ticket voor de tussenronde. Daarin was Vinícius met twee assists in de heenwedstrijd tegen Manchester City opnieuw bepalend, maar na een vrij anonieme rol in het tweeluik met Atlético Madrid in de achtste finales kon hij ook in de eerste kwartfinale tegen Arsenal niet het verschil maken.

Sterker nog: Vinícius zat in de broekzak van Jurriën Timber. Waar de Nederlander wordt overladen met complimenten na zijn ijzersterke optreden, krijgt Real Madrid er in de Spaanse media hard van langs. De formatie van coach Carlo Ancelotti heeft volgende week woensdag in de return tegen Arsenal het zoveelste Champions League-wonder nodig om alsnog door te stoten naar de halve finales. Vinícius heeft er nog alle vertrouwen in dat zijn ploeg daarin gaat slagen, ondanks de matige vorm waarin Real Madrid verkeert. De Koninklijke heeft de laatste jaren echter regelmatig voor een bizarre comeback gezorgd en daar put Vinícius naast hoop ook kracht uit. “Geen excuses. Een slechte wedstrijd. We moeten onszelf verbeteren en vechten in het Bernabéu. Er zijn al magische dingen gebeurd bij ons thuis… En we kunnen het opnieuw doen”, schrijft de Braziliaan op zijn Instagram.

Vorig seizoen nog knokte Real Madrid zich in de halve finale op knotsgekke wijze ten koste van Bayern München naar een plek in de eindstrijd. Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in München nam Bayern in de return in Madrid na 68 minuten de leiding. Real Madrid stevende af op uitschakeling, maar twee doelpunten van invaller Joselu in minuut 88 en 91, zorgden ervoor dat de recordwinnaar zich alsnog mocht gaan opmaken voor een nieuwe finale. In 2022 moest Real Madrid tegen zowel Paris Saint-Germain als Manchester City een achterstand rechtzetten. Kylian Mbappé was toen nog speler van PSG. De Fransman kwam er evenals Vinícius niet aan te pas tegen Arsenal. Maar ook hij geeft zich niet zomaar gewonnen. “Je moet tot het einde blijven geloven”, schrijft Mbappé op Instagram.

De return tussen Real Madrid en Arsenal wordt op woensdag 16 april gespeeld. De aftrap is om 21.00 uur. De winnaar van dit tweeluik neemt het in de halve finale op tegen PSG óf Aston Villa.

