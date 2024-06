Kylian Mbappé breekt zijn neus, maar ontvangt maandagnacht ook goed nieuws

heeft maandagavond in het duel tegen Oostenrijk zijn neus gebroken, maar hoeft geen operatie te ondergaan. Zo heeft de Franse voetbalbond in de nacht van maandag op dinsdag naar buiten gebracht in een statement. De inzetbaarheid van Mbappé tegen Nederland (vrijdag, 21.00 uur) blijft op dit moment nog erg onzeker.

Mbappé raakte maandagavond ongelukkig tijdens een kopduel de schouder van Oostenrijk-verdediger Kevin Danso, waarna de Franse topspits met pijn op de grond bleef liggen. Mbappé werd kort na dat moment van het veld gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. Duidelijk is in ieder geval dat de Franse aanvaller geen operatie zal ondergaan en dat is een opsteker voor de voetballer zelf en de nationale ploeg van Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

De rest van het toernooi zal Mbappé met een masker gaan spelen, maar het is nog maar de vraag in hoeverre dat masker op maat snel klaar kan zijn voor de aanvaller van de Fransen: "Eerst wacht voor hem nog een behandelingsperiode", stelde de Franse voetbalbond daarnaast.

Het blijft vooralsnog uiterst onzeker of Mbappé kan deelnemen aan de wedstrijd tegen Nederland, maar ook tegen die van Polen. Franse media suggereerden maandag kort na het incident dat Mbappé pas na de groepsfase weer inzetbaar zou zijn, maar dit nieuws is vooralsnog niet bevestigd door een betrokkene rondom Les Blues.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.