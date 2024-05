FC Emmen en FC Dordrecht spelen gelijk in vermakelijk play-offduel

FC Emmen en FC Dordrecht hebben dinsdagavond in een uiterst vermakelijke wedstrijd met 2-2 gelijkgespeeld. In Emmen voerden de bezoekers de boventoon, maar was het de thuisploeg dat tweemaal brutaal op voorsprong kwam. De ploeg van trainer Michele Santoni wist twee keer terug te komen, maar was uiteindelijk niet bij machte om het duel winnend af te sluiten.

Het was FC Dordrecht dat in de eerste helft de kansen kreeg op De Oude Meerdijk, maar geheel tegen de verhouding kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong via Piotr Parzyszek. Hier ging wel een blunder van de FC Dordrecht aan vooraf. Middenvelder Shiloh ‘t Zand wilde de bal terugspelen op doelman Luca Plogmann, maar deze was te kort waarna de Poolse spits van FC Emmen de bal kon oppikken en voorbij de goalie van de Dordtenaren kon tikken.

Artikel gaat verder onder video

De bezoekers toonden vervolgens karakter en sloegen in minuut 26 terug. Een prachtige combinatie door het hart, die begon bij linksback John Hilton, werd afgerond door clubtopscorer en aanvoerder Mathis Suray: 1-1. De ploeg van trainer Michele Santoni bleef de betere ploeg, maar toch was het FC Emmen dat weer op voorsprong kwam. Aanvaller Vicente Besuijen kon de bal binnenlopen, nadat Plogmann even daarvoor nog redding wist te brengen op een schot van afstand. De doelman appelleerde voor hands van de aanvaller, maar na een VAR-check werd de 2-1 van FC Emmen goedgekeurd.

FC Dordrecht had na rust niet lang nodig om de 2-2 te maken. Op aangeven van Dylan Mbayo maakte invaller Ilias Bronkhorst een heerlijke goal. De bezoekers klopten in het vervolg van de tweede helft stevig op de deur, maar het was FC Emmen dat met hangen en wurgen overeind bleef. In de 65ste minuut werden de intenties van de thuisploeg, dat wilde leunen op het gelijke spel, duidelijk. Trainer Alfons Art voerde met het inbrengen van verdediger Michael Heylen voor aanvaller Bradly van Hoeven een defensieve wissel door. De Schapenkoppen namen geen genoegen met de 2-2 en creëerden nog enkele kansen, maar gescoord werd er niet meer in Emmen.

