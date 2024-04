Kolderieke blunder Ronald Koeman junior: 'Only in the KKD'

Keeper junior heeft zijn club Telstar vrijdagavond een slechte dienst bewezen in het thuisduel met FC Emmen. Bij een 2-1 voorsprong verkeerde de zoon van de bondscoach in de veronderstelling dat zijn club een vrije trap had gekregen en legde hij de bal enkele meters voor zijn voeten. Hij had het echter helemaal mis, waardoor Emmen-invaller de gelijkmaker op kinderlijk eenvoudige wijze binnen kon schieten.

De thuisploeg begon nog zo goed aan de wedstrijd tegen de Drenten: na een halfuur spelen was het door treffers van Mohammed Tahiri en Thomas Oude Kotte al 2-0. Een rode kaart voor Jay Kruiver, vijf minuten voor rust, beloofde echter al weinig goeds voor Telstar. Kort na rust bracht Vicente Besuijen de spanning dan ook terug, waarna Scholte luttele minuten later de 2-2 dus ook cadeau kreeg. Tien minuten later was de remontada van de bezoekers, voor het eerst onder leiding van de twee opvolgers van de ontslagen Fred Grim (Michel van Oostrum en Alfons Arts), helemaal compleet. Routinier Maikel Kieftenbeld liet toen de 2-3 aantekenen.

Ronald Koeman Jr. denkt dat er een vrije trap gegeven is, maar dan... 😰



Slimmigheidje of onsportief? 🤔#telemm — ESPN NL (@ESPNnl) April 19, 2024

😂 Keeper Koeman legt de bal even netjes klaar voor een vrije trap op de zestien. Jammer dat alleen Koeman denkt dat er een vrije trap was. Emmen-speler tikt de bal eenvoudig binnen. 🍌#KKDinoptimaforma — Meneer Scorito (@MeneerScorito) April 19, 2024 Precies! Koeman dacht de scheids helpt Emmen laat ik ze ook een handje helpen. 🤦😂 — stadionvoer (@stadionvoer) April 19, 2024 Ronald Koeman, de keeper van Telstar, speelt voor Sinterklaas en brengt @fc_emmen zo maar op 2-2. Het balletje moet eens goed vallen, stelden de heren interim-trainers. Nog, die wens is in elk geval vervuld. — Dick Heuvelman (@Derde_helft) April 19, 2024 Hahaha wat is dit dan. Only in the KKD. Koeman😂😂😂😂 #telemm — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) April 19, 2024 Inmiddels de herhaling gehad. Was overduidelijk gevaarlijk spel. Scheidsrechter greep al naar fluit maar floot niet omdat Koeman de bal toch al had. — Niels Eriks (@nielseriks) April 19, 2024

