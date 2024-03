Willem II en Roda JC maken geen fout in titelstrijd Keuken Kampioen Divisie

Willem II en Roda JC hebben zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De nummers één en twee van de ranglijst boekten zakelijke overwinningen op VVV-Venlo en NAC Breda. Ook SC Cambuur en MVV Maastricht zegevierden vanavond.

Willem II nam het op tegen VVV-Venlo, die ploeg die de Tilburgers vorig jaar uitgeschakelde in de play-offs. Of de Limburgers ook dit jaar de nacompetitie halen, is nog maar de vraag. Op bezoek bij koploper Willem II werden in ieder geval geen drie punten gepakt. Jerdy Hilterman opende de score na zo’n twintig minuten voetbal. In de tweede helft maakte Rick Ketting een eigen goal, waardoor de thuisploeg op 2-0 kwam. De Tricolores voetbalde de wedstrijd zakelijk uit en zet daarmee de volgende stap richting promotie naar de Eredivisie.

Ook Roda maakte dus geen fout. De nummer twee van de KKD ontving NAC in eigen huis en kwam al na veertien minuten op voorsprong door een treffer van afstand van Walid Ould-Chikh. Niet veel later zette Elias Mar Omarsson de 1-1 op het bord. Roda wist de overwinning in de tweede helft naar zich toe te trekken door doelpunten van Maximilian Schmid en Lennerd Daneels.

Cambuur versloeg Telstar door een doelpunt van Remco Balk en heeft daardoor weer aansluiting gevonden bij de plekken die recht geven op nacompetitievoetbal. Ook MVV pakte vanavond drie punten. De Maastrichtenaren wonnen, met tien man, van FC Den Bosch: 1-0.