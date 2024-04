Remco Balk sneert: 'Het jammer en kinderachtig, ik heb nooit iets slechts over deze club gezegd'

kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn terugkeer in De Euroborg van zaterdagavond. De aanvaller van SC Cambuur doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen en zag veel vrienden van hem op de tribune zitten tijdens de wedstrijd tussen de Groningers en SC Cambuur, maar Balk kon niet op positieve woorden van het thuispubliek rekenen. De 23-jarige voetballer vindt dat jammer.

In gesprek met RTV Noord wordt Balk door de verslaggever gevraagd naar de manier waarop het publiek in De Euroborg op zijn terugkeer in de Groene Kathedraal reageerde: "Het is natuurlijk wel jammer, ik heb hier negen jaar gevoetbald en heb nooit iets slechts over FC Groningen gezegd. Het is wel jammer. Ik liep expres even langs om te kijken wat ze zouden doen", doelt Balk op het moment dat hij na zijn wissel langs de fanatieke tribune van FC Groningen liep.

"Ik heb veel middelvingers voorbij zien komen en ook een bekertje", zegt de speler van SC Cambuur over zijn aftocht langs de fanatieke supporters van FC Groningen. "Gelukkig zag de scheidsrechter niet, anders werd het weer gestaakt. Het is een beetje kinderachtig, maar het hoort er ook een beetje bij", vindt Balk. Het maakt het voetbal wel mooi, maar het is wel jammer. Ik kom natuurlijk gewoon uit de stad, mijn ouders en vrienden zijn hier. Het liefst heb je dat ze je toejuichen, maar het is wat het is."

In de - voor SC Cambuur kansloze wedstrijd tegen FC Groningen - liep Balk tot overmaat van ramp tegen zijn dertiende gele kaart van het seizoen aan. Het betekent dat de aanvaller (opnieuw) geschorst is en de competitiewedstrijd van de ploeg van Henk de Jong tegen FC Dordrecht van volgende week moet laten schieten.

