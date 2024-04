Spektakel in de KKD: Plat en Besuijen maken absolute wereldgoals in Doetinchem en Emmen

Het vrijdagavondprogramma in de Keuken Kampioen Divisie heeft vooralsnog twee schitterende doelpunten opgeleverd. In Doetinchem trof Telstar-aanvaller op fraaie wijze doel tegen De Graafschap, terwijl FC Emmen door een vuurpijl vanaf de middellijn, afgevuurd door , op voorsprong is gekomen tegen MVV.

Nummer zes De Graafschap keek na een dik kwartier spelen ineens verrassend tegen een achterstand aan tegen rechterrijtjeploeg Telstar. Plat plukte, met zijn rug naar het doel, een teruggekopte bal uit de lucht, om deze na een draai om zijn as met een fantastische volley binnen te schieten. Lang konden de bezoekers echter niet van de voorsprong genieten: door doelpunten van Simon Colyn en Xandro Schenk boog de thuisploeg nog voor rust de achterstand om in een 2-1 voorsprong.

Artikel gaat verder onder video

Dik tien minuten na het hoogstandje van Plat was het in Emmen ook raak. In het eerste duel sinds het ontslag van hoofdtrainer Fred Grim besloot Besuijen, die dit seizoen door de Drenten wordt gehuurd van Aberdeen, maar eens uit te halen. MVV-keeper Romain Matthys moet iets te ver voor zijn doel hebben gestaan, want ondanks een uiterste krachtinspanning van de Belg sloeg de bal binnen: 1-0.