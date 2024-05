Emmen wint en juicht in Dordrecht: Eredivisie-droom een stukje dichterbij

Het seizoen van FC Dordrecht is klaar na de uitschakeling tegen FC Emmen in de kwarfinale van de play-offs. De uit/thuisploeg gaat een ronde verder en speelt volgende week een uit- en thuiswedstrijd tegen NAC Breda. In het eigen M-Scores Stadion kwam FC Dordrecht simpelweg niet tot scoren.

De heenwedstrijd in Drenthe was een stuk vermakelijker dan de terugwedstrijd. Daar waar het in Emmen nog 2-2 werd, bleef het lang doelpuntloos in Dordrecht. Aan het begin van de tweede helft gingen de spelers weer naar binnen. De wedstrijd werd gestaakt vanwege onweersbuien boven het stadion in Dordrecht.

In de 88ste minuut werd de ban gebroken. Vincente Besuijen schoot namens de uitploeg de 0-1 binnen. Dat was ook de eindstand, want Dordrecht kwam in de laatste zes minuten blessuretijd niet meer tot scoren. FC Emmen zal het opnemen tegen NAC Breda in de halve finale van de play-offs, en is dus weer een stapje dichter bij een jaartje Eredivisie.

