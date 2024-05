Sevilla smoort mogelijke rel in de kiem en geeft clubicoon contract voor het leven

Clubicoon blijft tóch verbonden aan Sevilla. De 38-jarige rechtsachter heeft zijn aflopende contract als profvoetballer verlengd tot en met 31 december 2024 en is daarna vrij om te kiezen in welke functie hij aan de Andalusiërs verbonden blijft.

Met deze deal is een kleine rel in de kiem gesmoord, want Navas baalde dat hij niets had vernomen over zijn toekomst van de club. Sevilla zelf meldde vervolgens wel via de officiële kanalen dat de club het aflopende contract van de 51-voudig Spaans international niet zou verlengen. Daarmee leek er een einde te komen aan een jarenlange samenwerking.

President José Maria del Nido is daar echter voor gaan liggen en wilde Navas per se behouden. “Ik heb geen seconde getwijfeld toen hij met dit voorstel kwam”, aldus de publiekslieveling. “Ik wil hier ooit met pensioen gaan. Ik ben erg blij dat ik blijf werken voor de club waar ik verliefd op ben geworden.”

Tot nu toe speelde Navas liefst 684 wedstrijden voor Sevilla, waarin hij goed was voor 37 doelpunten en 119 assists. Daarnaast wist Navas in zeventien seizoenen de nodige prijzen te pakken met Sevilla. Zo won hij tweemaal de UEFA Cup (2006 en 2007), twee keer de Europa League (2020 en 2023) en een UEFA Supercup (2007). In Spanje wist Navas met Sevilla beslag te leggen op de Copa Del Rey (2007 en 2010) en de Spaanse Supercup. Naast Sevilla kwam Navas ook 183 wedstrijden uit voor Manchester City, waarin hij acht keer wist te scoren en 35 assists gaf.

