Rensch onthult: ‘Toen zijn we met een delegatie van de supporters om tafel gegaan’

De spelersraad van Ajax is naar aanleiding van het meermaals uitfluiten van door eigen fans in gesprek gegaan met een ‘delegatie’ van de supporters. Dat vertelt in gesprek met Het Parool. Taylor is dit seizoen meermaals het mikpunt van kritiek geweest bij de eigen achterban. Zo lieten Ajax-supporters bij een wissel van de middenvelder luid en duidelijk blijken blij zijn te zijn dat hij van het veld werd gehaald.

Taylor brak in de laatste fase van het seizoen 2021/22 door in de hoofdmacht van Ajax. Erik ten Hag gaf hem een kans en die greep hij met beide handen aan. Taylor maakte een dusdanig goede indruk dat de clubleiding het niet nodig achtte de transfermarkt op te gaan voor een vervanger van de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch. Taylor kreeg ook van Alfred Schreuder, de opvolger van Ten Hag, het vertrouwen en werd door Louis van Gaal zelfs opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal voor het Wereldkampioenschap in Qatar.

Artikel gaat verder onder video

Maar ook Taylor ontsnapte vorig jaar niet aan de sportieve malaise in Amsterdam. Zijn prestaties bij Ajax werden minder en minder en in het shirt van Oranje beleefde hij in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk een absoluut dieptepunt toen Ronald Koeman besloot om hem al in de eerste helft naar de kant te halen. Taylor worstelde vervolgens lang met zijn vorm en dat was dit seizoen niet anders. In de thuiswedstrijden tegen Brighton & Hove Albion en FK Bodø/Glimt werd er door een deel van het Ajax-publiek gejuicht toen de middenvelder naar de kant werd gehaald.

De manier waarop Taylor tijdelijk werd ontvangen door de eigen supporters is binnen de spelersraad van Ajax - die bestaat uit Jordan Henderson, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Gerónimo Rulli - onderwerp van gesprek geweest. “Ik wil niet in detail zeggen waar we het over hebben, maar in het algemeen geldt dat we zaken bespreken die voor de spelers van belang zijn”, vertelt Rensch. “Een van de onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn gekomen, is het uitfluiten van eigen spelers door de fans. Dat zag je bij Taylor. Toen zijn we met een delegatie van de supporters om tafel gegaan”, zo klinkt het.

Wat er toen precies is besproken en wat er uit het gesprek is gekomen, wordt niet duidelijk. Maar het is duidelijk dat Taylor zich goed heeft herpakt na een moeilijke periode. De middenvelder scoorde in de return tegen FK Bodø/Glimt de winnende, was in de competitie trefzeker tegen FC Utrecht en Fortuna Sittard en verzorgde in de laatste twee wedstrijden tegen FC Twente en Excelsior een assist. Taylor kwam dit seizoen al 44 keer in actie voor Ajax, goed voor zes doelpunten en evenveel assists.

