Italianen melden zich bij Ajax voor transfer: 'Alex Kroes weet er alles van'

Een Italiaanse club heeft zich bij Ajax gemeld voor , zo bevestigt zaakwaarnemer Guido Albers zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. Taylor werd vorige maand al in verband gebracht met Juventus, al wil Albers de identiteit van de club niet bevestigen.

Volgens de zaakwaarnemer is interesse pas serieus als een club zich meldt bij Ajax, en niet alleen bij hem. “En er is één club die zich heeft gemeld bij Ajax. Dat is een Italiaanse club. Daar weet Alex Kroes alles van. Kroes heeft bij mij aangegeven dat Taylor volgend jaar een van de sterkhouders is van Ajax en dat hij dus gewoon moet blijven. Ik blijf alleen steeds de vraag stellen wat Ajax hem na deze twee verloren seizoenen gaat bieden. Als je nu nog geen trainer hebt, wat is dan je verkoopverhaal richting Kenneth Taylor?”, vraagt hij zich af.

Artikel gaat verder onder video

Albers geeft aan dat er aan belangstelling geen gebrek is voor Taylor. “Er zijn meerdere clubs die zich bij mij hebben gemeld, maar ik heb tegen ze gezegd dat het voor mij pas concreet wordt als ze Alex Kroes bellen. ‘Hier is z’n nummer’, zeg ik dan.”

Volgens La Gazzetta dello Sport staat Taylor er goed op in Turijn, al is hij niet de eerste keus om het middenveld te versterken. De Oude Dame zou namelijk eerst willen proberen om Martín Zubimendi van Real Sociedad in te lijven. De Spanjaard heeft wel een afkoopsom van zestig miljoen euro in zijn contract staan, waardoor Juventus mogelijk wordt gedwongen om verder te kijken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Halst laat tafel schrikken met onthulling over voorbereiding Ajax

"Bizar! Dat mag niet bij een club als Ajax!", zo klinkt het aan tafel bij Rondo.