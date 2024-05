‘Belangrijke reden voor vertrek Memphis bekend: aanvaller stelde Oranje boven Atlético’

zal deze zomer afscheid nemen van Atlético Madrid, mede aangezien hij het EK met Oranje belangrijker vond dan wedstrijden voor Atlético. Toen de club werd uitgeschakeld in de Champions League, besloot Memphis meer de tijd te nemen voor zijn herstel.

Memphis was sowieso nooit echt basisklant onder Diego Simeone, maar maakte als invaller nog aardig wat minuten. Begin april raakte de Nederlandse aanvaller echter geblesseerd, waarna hij een kleine maand nodig had om te herstellen. Toen Atlético in de Champions eruit vloog tegen finalist Borussia Dortmund, ging Memphis het rustiger aan doen in zijn herstel, meldt Cadena SER.

De linksbuiten/spits wist dat de titel naar stadsgenoot Real Madrid zou gaan en focuste zich op het volgende doel: het Europees Kampioenschap in Duitsland van komende zomer. Dat vond Diego Simeone de verkeerde insteek, waarna hij hem publiekelijk afviel.

Voor de club uit Madrid was dat de druppel die de emmer deed overlopen: Memphis speelde afgelopen seizoen te weinig (mede door blessures), was te weinig beslissend en had het clubbelang niet voorop staan. Om weer te kunnen investeren, heeft Atlético besloten om de international transfervrij te laten gaan.