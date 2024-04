Driessen voorziet Ajax-comeback: 'Dat heeft hij off the record een aantal mensen verteld'

Valentijn Driessen voorziet dat Erik ten Hag terug zou kunnen keren bij Ajax. De Amsterdammers zijn nog altijd op zoek naar een hoofdtrainer voor volgend seizoen, de chef voetbal van De Telegraaf ziet in off the record gedane uitspraken van de geschorste algemeen directeur Alex Kroes het bewijs dat een terugkeer van de huidige trainer van Manchester United nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

Ten Hag vertrok in de zomer van 2022 uit Amsterdam en is in Engeland bezig aan een teleurstellend seizoen. Afgelopen weekend ontsnapte hij met Manchester United aan een blamage in de halve finale van de FA Cup, toen zijn elftal een 0-3 voorsprong weggaf tegen Championship-club Coventry City, maar na strafschoppen alsnog aan het langste eind trok. Engelse media speculeren desondanks dat United aan het eind van het seizoen afscheid van Ten Hag gaat nemen, zijn mogelijke opvolger (Bayern München-trainer Thomas Tuchel) zou zelfs al benaderd zijn.

In de online-rubriek Koffie met Valentijn van Vandaag Inside laat Driessen zijn licht schijnen op de trainerspositie in Amsterdam. "Alex Kroes zal toch weten of Ten Hag zin heeft om bij Ajax terug te keren na Manchester United? Off the record heeft hij een aantal keren aan mensen verteld dat hij graag wil wachten op Ten Hag. Dat zeg je niet als je weet dat hij toch 'nee' zegt."

Vervolgens wordt tegengeworpen dat Kroes sinds zijn geruchtmakende schorsing, die Ajax begin april aankondigde, voorlopig niets te vertellen heeft in de Johan Cruijff ArenA. "Nee, maar zijn lijn zouden ze volgen, Marijn Beuker en Kelvin de Lang. En Michael van Praag heeft natuurlijk gewoon hardop gezegd: 'We blijven werken in de lijn van Alex Kroes", stipt Driessen daarop aan. Ten Hag zou wel kunnen twijfelen over een comeback indien Kroes definitief geen functie meer krijgt bij Ajax. Daarover wordt duidelijkheid verwacht na de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 21 mei aanstaande.

Bekijk hieronder de hele aflevering van Koffie met Valentijn. Vanaf minuut 18.00 wordt de mogelijke terugkeer van Ten Hag besproken.

