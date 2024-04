Ten Hag ontsnapt aan enorme blamage: Manchester United na strafschoppen naar FA Cup-finale

Manchester United is zondag ontsnapt aan een enorme blamage tegen Coventry City in de halve finale van de FA Cup. De ploeg van Erik ten Hag nam een riante 0-3 voorsprong tegen de Championship-club, maar zag de tegenstander diep in blessuretijd van de tweede helft een onwaarschijnlijke comeback voltooien: 3-3. Coventry dacht diep in blessuretijd van de verlenging zelfs de 4-3 te maken, maar zag die treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Daardoor moesten strafschoppen de beslissing brengen op Wembley. Ondanks een misser van Casemiro trok het elftal van Ten Hag in die serie toch aan het langste eind.

Beide ploegen behaalden op miraculeuze wijze de halve finale. Coventry City boog tegen Wolverhampton een 2-1 achterstand in de blessuretijd om, terwijl The Red Devils in een spektakelstuk in de verlenging Liverpool na een 4-3 zege uitschakelde. Er stond één Nederland op het wedstrijdformulier en die verscheen ook aan de aftrap. Van Ewijk kwam afgelopen zomer over van SC Heerenveen en ontpopte zich bij Coventry City tot onbetwiste basisspeler.

Artikel gaat verder onder video

Coventry City won de FA Cup eenmaal in 1987, maar een tweede hoofdprijs voor de ploeg van voormalig United-speler Mark Robins leek al snel ver weg. Scott McTominay bracht de ploeg uit Manchester op voorsprong door een lage voorzet van Diogo Dalot in een leeg doel te tikken. De nummer acht van de Championship kon het tij niet keren na de 0-1 én op slag van rust verdubbelde Harry Maguire met een rake kopstoot de voorsprong.

Manchester United bleef al vier wedstrijden op rij zonder zege, maar de nummer zeven van de Premier League zat vandaag halverwege de halve finale op rozen. Coventry City toonde lef in de tweede helft en speelde met meer bravoure naar voren. Dat resulteerde na een klein uur spelen in de beslissende 0-3 van Fernandes. De Portugees schoot via het been van Kitching ietwat gelukkig raak.



Voor Coventry City leek het een verloren strijd, maar een kwartier voor tijd bracht Elias Simms het geloof terug. De Engelsman was met het eerste schot op doel van Coventry City direct trefzeker. United kwam in het vervolg verder in de problemen. Via de rug van Wan-Bissaka zette Callum O'Hare de wedstrijd volledig op zijn kop. Na de 2-3 was het billenknijpen voor Manchester United en er volgde een knotsgekke eindfase. In de blessuretijd was Aaron Wan-Bissaka andermaal ongelukkig met een handsbal in zijn eigen zestien. Oud-VVV-Venlo-speler Haji Wright voltooide vanaf de penaltystip een ongekende wederopstanding en dwong een verlenging af. In een vermakelijke verlening vonden zowel Fernandes als Simms de lat, maar - na een afgekeurde treffer van Coventry City door de VAR - bleef een zevende treffer uit.

In de strafschoppenserie misten namens Coventry City zowel O'Hare (redding André Onana) als aanvoerder Ben Sheaf (over). Daardoor werd de misser van Casemiro, die het spits afbeet en zijn slecht ingeschoten strafschop makkelijk gekeerd zag worden, United niet fataal en plaatst de ploeg van Ten Hag zich wederom voor de finale van de FA Cup. Het eerste finaleticket was al vergeven aan Manchester City. De Citizens versloegen zaterdagavond Chelsea met 1-0. Op 25 mei is de Manchester derby dus de finale.