Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz houdt de man van twee cruciale treffers op de bank in kampioensduel

Hoewel dit seizoen erg belangrijk is geweest voor PSV, moet hij zondagmiddag in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam genoegen nemen met een plaats op de bank. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Saibari maakte ruim een week geleden op bezoek bij sc Heerenveen zijn rentree binnen de lijnen nadat hij lang aan de kant had gestaan met een blessure.

De international van Marokko maakte vorig seizoen al regelmatig zijn opwachting in de hoofdmacht van PSV, maar beleefde in de huidige jaargang zijn definitieve doorbraak. Hoewel hij zeker niet altijd hoefde te rekenen op een basisplaats, is hij voor PSV erg belangrijk geweest in de jacht op de eerste landstitel sinds 2018. Saibari was in zeventien competitieduels goed voor vijf doelpunten en vier assists. Twee daarvan maakte hij tegen Ajax en Feyenoord. In de thuiswedstrijd tegen Ajax op 29 oktober begon Saibari op de bank, maar na een 1-2 achterstand bij rust maakte hij evenals Guus Til meteen na de pauze zijn opwachting.

Artikel gaat verder onder video

Met Til en Saibari in de ploeg bogen de Eindhovenaren de 1-2 achterstand om in een ruime zege. Saibari maakte de belangrijke 3-2, waarna Hirving Lozano met twee treffers zijn hattrick completeerde en de eindstand op 5-2 bepaalde. In de Champions League had Saibari een belangrijk aandeel in de gedenkwaardige comeback bij Sevilla, waarna hij een paar dagen later opnieuw heel belangrijk was voor zijn ploeg. Hij opende in de kraker tegen Feyenoord de score, een wedstrijd die PSV uiteindelijk met 1-2 zou winnen, waardoor de voorsprong op de regerend landskampioen werd vergroot tot tien punten.

Saibari kwam in de tweede seizoenshelft in de Eredivisie enkel in actie tegen Ajax (3 februari), FC Volendam (11 februari) en vorige week een half uurtje tegen sc Heerenveen. Peter Bosz ziet geen reden om zijn middenveld in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Sparta anders in te vullen. De verwachting is dat hij zondag om 12.15 uur ‘gewoon’ kiest voor Jerdy Schouten, Joey Veerman en Guus Til. Op doel staat uiteraard Walter Benítez, met voor hem Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. De voorhoede bestaat uit Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Malik Tillman. Hirving Lozano zal naar alle waarschijnlijkheid dus opnieuw moeten hopen op een invalbeurt.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Tillman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.