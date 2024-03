Zorgen en opsteker voor PSV: twee vraagtekens voor Eagles-uit, zomeraanwinst kan eerste speelminuten in 153 dagen maken

PSV-trainer Peter Bosz kan vrijdag in het uitduel bij Go Ahead Eagles weer een beroep doen op . De 22-jarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van het Engelse Southampton, maar stond sinds het uitduel bij Sparta Rotterdam op 8 oktober (0-4 winst) aan de kant met een schouderblessure. Tegenover de terugkeer van de Duitser staat de absentie van en staat er nog een vraagteken achter de namen van Ismail Saibari en .

De wedstrijd in Deventer wordt al op vrijdag gespeeld, om de Eindhovenaren optimaal de gelegenheid te geven om te herstellen voor de wedstrijd van volgende week woensdag. Dan gaat Bosz met zijn elftal proberen om de kwartfinale van de Champions League te bereiken op bezoek bij Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in Eindhoven eindigde twee weken geleden in een 1-1 gelijkspel.

Voor het zover is wacht dus eerst het bezoek aan Go Ahead, dat na 24 speelronden op een knappe zesde plaats staat in de Eredivisie. Met Bella-Kotchap heeft Bosz er op de Adelaarshorst een extra optie voor zijn defensie bij. Dat mag ook wel, aangezien André Ramalho in de topper tegen Feyenoord zijn vierde gele kaart van het seizoen pakte en dus geschorst is. Bella-Kotchap maakte begin februari zijn rentree in Jong PSV en speelde de afgelopen twee wedstrijden de volle 90 minuten mee met dat elftal in de Keuken Kampioen Divisie.

Veerman en Saibari

Achter de namen van Veerman en Saibari staat nog een vraagteken, schrijft clubwatcher Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad. Het duo ontbrak vorig weekend tegen Feyenoord, Elfrink verwacht dat Bosz later op de donderdag op een persmoment meer duidelijkheid kan verschaffen over hun eventuele aanwezigheid in Deventer.

Update 12.54 uur: Bosz heeft donderdag nog geen duidelijkheid kunnen geven over de blessures van Saibari en Veerman. "We gaan eerst nog trainen en dan gaan we het bekijken", wordt de oefenmeester op X geciteerd door Voetbal International-journalist Marco Timmer. Daarnaast wilde de oefenmeester nog niet verklappen wie de plek van Ramalho in het hart van de defensie zal gaan overnemen: "Armando Obispo, Jordan Teze, Jerdy Schouten of Bella-Kotchap: het is allemaal mogelijk. Ze zitten allen bij de selectie", twittert Elfrink.