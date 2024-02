Xavi Simons maakt voor de tweede keer dit seizoen Bundesliga-doelpunt van de maand

Het doelpunt dat op 20 januari maakte in het thuisduel van RB Leipzig met Bundesliga-koploper Bayer Leverkusen is verkozen tot mooiste van de maand in de Duitse competitie. De 20-jarige Nederlander opende met zijn treffer de score in de topper die uiteindelijk eindigde in een 2-3 nederlaag voor zijn elftal.

In september ging de onderscheiding ook al naar Simons; destijds viel zijn afstandsschot tegen Union Berlin in de prijzen. In januari wint de Oranje-international de prijs dus opnieuw. De bewuste treffer was er dan ook eentje van grote schoonheid: Simons ontving de bal vanaf de linkerkant, hield de bal vervolgens twee keer hoog in het strafschopgebied van de tegenstander, en passeerde doelman Lukas Hradecky met een schot uit de draai.

Sinds hij afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Paris Saint-Germain, is Simons verzekerd van een basisplaats in Leipzig. Tot op heden kwam hij in alle competities 28 keer in actie namens de club, waarin hij zeven keer scoorde en negen assists achter zijn naam verzamelde. Komende zomer keert hij in principe terug naar Parijs, maar RB Leipzig hoopt hem nog een extra seizoen op huurbasis in de Bundesliga te kunnen houden.