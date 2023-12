Xavi Simons ziet concurrent na 325 wedstrijden vertrekken bij RB Leipzig

is na de winterstop een concurrent armer bij RB Leipzig. De nummer drie van de Bundesliga neemt na liefst negen seizoenen afscheid van clubicoon . De 32-jarige Zweed vervolgt zijn loopbaan binnen de Red Bull-familie en gaat in de Amerikaasnse MLS spelen voor de New York Red Bulls.

Halverwege november brachten onder meer BILD en Sky Deutschland al naar buiten dat de Zweedse aanvallende middenvelder de overstap naar het Amerikaanse broertje van RB Leipzig zou gaan maken, maar inmiddels heeft de club de overstap ook bevestigd. Daardoor komt na 325 wedstrijden een einde aan de imposante Leipzigse periode van Forsberg, die blijft steken op 71 doelpunten en 68 assists.

Forsberg laat een compleet andere club achter dan waar hij negen jaar geleden tekende. Toen hij in de winter van 2-15 overkwam van het Zweedse Malmö FF speelde de club nog in de tweede Bundesliga. Na zijn eerste volledige seizoen speelde Forsberg sinds het seizoen 2016-17 met Leipzig op het hoogste niveau, waarop de club nooit lager eindigde dan de zesde plaats. Bovendien won hij met de club zowel in 2022 als in 2023 de DFB Pokal en aan het begin van deze jaargang ook de Duitse supercup.

Bovendien plaatste Leipzig zich met Forsberg in de gelederen al zeven keer voor het hoofdtoernooi van de Champions League. In het seizoen 2019-20 werd daarin de beste prestatie behaald, toen Paris Saint-Germain in de halve finale de weg naar de eindstrijd versperde. Dinsdag speelde Forsberg in het uitduel met Werder Bremen (1-1) zijn laatste minuten in het shirt van Leipzig. De Zweed was naar eigen zeggen 'helemaal niet' bezig met zijn afscheid en was zelfs 'een beetje boos' over het resultaat, zo tekent Kicker op uit zijn mond. Ook de publiekswissel na 62 minuten, toen Christoph Baumgartner hem kwam aflossen kon daar geen verandering in brengen.