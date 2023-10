Ontketende Frimpong helpt Bayer Leverkusen aan koppositie; Xavi Simons niet zelfzuchtig

De Duitse topclubs hebben zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de Bundesliga. hielp zijn ploeg Bayer Leverkusen aan de koppositie met een doelpunt en assist. kon bij RB Leipzig ook een overwinning vieren, maar was slechts bij één goal betrokken en wel door juist van de bal af te blijven.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-2

Frimpong was wederom goud waard voor Bayer Leverkusen. De kersverse Oranje-debutant maakte zaterdagmiddag na een kwartier spelen op aangeven van Victor Boniface het openingsdoelpunt bij de tweede paal. Na de gelijkmaker van VfL Wolfsburg was Frimpong in de tweede helft opnieuw van grote waarde: na een balverovering werd de Nederlander weggestuurd, draaide fraai weg en zette de bal knap voor. In eerste instantie werd de voorzet nog gemist, maar Alex Gimaldo knalde de pass alsnog snoeihard tegen de touwen. Met een goal en assist heeft Frimpong – die in totaal al bij tien goals (!) betrokken was namens die Werkself dit seizoen – een heel groot aandeel in de koppositie die Bayer Leverkusen in elk geval voor even overneemt van Bayern München.

Union Berlin – VfB Stuttgart 0-3

Direct na Bayer Leverkusen staat het nog altijd verrassende VfB Stuttgart na de overwinning in Berlijn. Wie anders dan Serhou Yadaly Guirassy, die na acht duels al op twee na even vaak heeft gescoord dan de topscorers van heel het vorige Bundesliga-seizoen, opende met een kopbal de score na ruim een kwartier spelen. Dat de spits na een half uur met een hamstringblessure naar de kant moest, was wel een gigantische domper voor Stuttgart. Union Berlin, dat de achtste (!) officiële wedstrijd op rij verloor, probeerde het nog wel, maar na de goal van Silas Katompa Mvumpa was het duel tien minuten voor tijd definitief gespeeld, waarna het slotakkoord voor Deniz Undav was.

Serhou Guirassy maakt zijn veertiende goal van het Bundesliga-seizoen, twee minder dan de topscorers van vorig jaar: Niclas Füllkrug en Christopher Nkunku. Het is nog zomertijd. — Michel Abbink (@sportzeloot) October 21, 2023

Darmstadt 98 – RB Leipzig 1-3

Ook RB Leipzig maakte zaterdagmiddag geen fout in de Bundesliga. Ditmaal geen hoofdrol voor de na tachtig minuten gewisselde Xavi Simons, maar voormalig Vitesse-spits Loïs Openda was de grote man. De aanvaller nam twee treffers voor zijn rekening en zag tussendoor Emil Forsberg een doelpunt voor zijn rekening nemen. Bij de eerste treffer had Simons de bal nog een laatste zetje kunnen geven, maar de oud-PSV'er bleef slim van de bal af, om zeker te zijn dat het geen buitenspel was. De benutte strafschop van Tobias Kempe deed RB Leipzig derhalve weinig pijn.