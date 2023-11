'Atlético denkt aan Mislintat-sensatie, ondanks goed nieuws over Memphis'

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft vrijdag uitstekend nieuws gemeld over . De Nederlandse aanvaller maakt zaterdagavond tegen Real Mallorca (21.00 uur) zijn rentree in de wedstrijdselectie na twee maanden afwezigheid. Toch moet Memphis zich volgens Spaanse media zorgen maken: Atléti zou in januari een zeer geslaagde aankoop van Sven Mislintat als geduchte concurrent voor hem naar Estadio Metropolitano willen halen.

Memhpis begon met twee treffers in de eerste drie speelronden nog uitstekend aan het seizoen, maar kwam sinds de gewonnen derby tegen Real Madrid (3-1), op 24 september, niet meer in actie voor Los Colchoneros. Een spierblessure kostte hem niet alleen het Champions League-duel met Feyenoord (3-2 in Madrid), maar ook de interlandperiodes van september, oktober én november. Aan zijn absentie komt nu dus een einde: "Ik ben blij, want morgen is hij er weer bij", wordt Simeone geciteerd door Marca. "Hopelijk kan hij minuten maken, hij is erg belangrijk voor het team", aldus de Argentijn.

Artikel gaat verder onder video

Sowieso wordt de Madrileense periode van Memphis gekenmerkt door aanhoudend blessureleed, waardoor Spaanse media zijn situatie in de Spaanse hoofdstad zelfs al als 'onhoudbaar' betitelden. In dat opzicht lijkt het laatste transfernieuws dat het Duitse BILD naar buiten brengt niet vreemd: volgens de Duitse krant hoopt Atlético in januari om Bundesliga-verrassing Serhou Guirassy naar Madrid te halen.

Guirassy is dit seizoen dé man bij het verrassende VfB Stuttgart, waar hij door voormalig Ajax-directeur Sven Mislintat nog naartoe is gehaald. In negen wedstrijden trof de spits uit Guinee liefst vijftien keer doel in de Bundesliga namens de verrassende nummer drie van de ranglijst. Bovendien hoeft hij niet de hoofdprijs de kosten: de 27-jarige Guirassy is vanwege een clausule in zijn contract voor 'slechts' 17,5 miljoen euro op te pikken. Buiten Atlético zouden ook clubs in Italië en Engeland de spits op de korrel hebben, zo schrijft BILD.