Spaanse media slaan alarm: 'Situatie Memphis bij Atlético onhoudbaar'

Volgens Mundo Deportivo is de situatie van bij Atlético Madrid zo langzamerhand 'onhoudbaar' aan het worden. De aanvaller vierde afgelopen weekend zijn rentree in de gewonnen stadsderby tegen Real Madrid (3-1), maar liep twee dagen later opnieuw tegen een spierblessure op, die hem onder meer het Champions League-duel met Feyenoord zal gaan kosten.

Memphis begon met twee treffers in de eerste drie duels nog prima aan het nieuwe seizoen, maar raakte in augustus geblesseerd. Zondag kon hij weer acht minuten meedoen als invaller tegen De Koninklijke, maar daar lijkt het de komende tijd bij te gaan blijven. Trainer Diego Simeone moest de pers woensdag meedelen dat de Nederlandse aanvaller voorlopig weer langs de kant staat nadat hij op de training van dinsdag opnieuw tegen een spierblessure opliep.

Mundo Deportivo zet de blessuregeschiedenis van Memphis sinds hij in januari van dit jaar de overstap maakte van Barcelona naar Atlético op een rijtje en trekt daarbij een pijnlijke conclusie. "De cijfers spreken voor zich. Dit is de vierde blessure die hij in acht maanden oploopt, allemaal spierblessures bovendien", schrijft de krant. "Sinds zijn debuut voor Atlético in janauri heeft de club tot aan zondag 29 wedstrijden gespeeld. De Nederlander heeft maar aan dertien daarvan meegedaan. Zestien keer deed hij niet mee, waarvan veertien keer vanwege fysieke problemen. Hij is vaker niet beschikbaar dan wel, een echt drama."

Onhoudbaar

Simeone baalde zichtbaar van de nieuwe tegenslag voor Depay: "We maken ons zorgen, hij is een hele belangrijke speler voor ons", sprak de Argentijn woensdag. Ook die bewering wordt door de statistieken ondersteund: de krant becijfert dat Memphis met zes goals in 453 minuten gemiddeld elke 75 minuten scoort voor Atléti. Door het opnieuw wegvallen van de Nederlander heeft Simeone de komende weken alleen Alváro Morata over als spits. Mundo Deportivo spreekt dan ook van een 'onhoudbare situatie' voor Memphis.