ESPN lacht om genoemde transfersom voor Eredivisie-ster: 'Ik bied 200 bitcoins!'

Kenneth Perez vindt 35 miljoen euro voor ‘veel geld’. Recentelijk worden er zelfs nog bedragen genoemd die PSV voor de aanvaller zou kunnen vangen, maar de analist vindt dat de Eindhovenaren hun handen al snel mogen dichtknijpen.

Perez laat tijdens Dit was het Weekend weten dat 35 miljoen euro al een hoog bedrag is voor Bakayoko. “Dat is best wel veel geld. En dat voor een speler die het één jaar goed gedaan heeft. Hij is er eigenlijk alleen ingekomen omdat Gakpo en Madueke weg zijn gegaan. Nu zou 35 miljoen niet genoeg zijn, dat zouden mensen belachelijk vinden als hij daarvoor weg zou gaan."

Artikel gaat verder onder video

Ook Marciano Vink mengt zich in de discussie. “Als Madueke 30 miljoen waard was, dan is hij (Bakayoko) het zeker waard. Madueke was niet eens altijd fit. Bakayoko heeft alleen soms een vormdipje van een paar weken. Waarom zou hij niet 35 miljoen kunnen kosten, als de Engelse clubs dat willen betalen. Hij is Belgisch international, stel hij heeft een goed EK.” Perez probeert volgens op een ironisch manier wat mee te denken over een transferbedrag. “Honderd, tweehonderd!” Beide heren doen hier vervolgens nog een schepje bovenop. “Vierhonderd miljoen”, lacht Vink. Perez zou een lager bedrag neerleggen. “Ik bied 200 bitcoins.” Omgerekend is dat zo'n 12 miljoen euro.

De Deense analist vindt Bakayoko een goede speler, maar ziet ook wel eens mindere periodes van de buitenspeler van PSV. "Hij is zeer talentvol, geweldig om naar te kijken ook. Hij leeft er ontzettend voor. Maar ook hij heeft een dip van vier tot zes weken gehad, waarin hij geen assists, geen goals leverde. Hij speelde alleen voor zichzelf. Dat is niet erg, maar als hij 45 miljoen moet kosten, dan is het wel erg. Dan mag je niet zo’n extreme dip hebben. Het kan natuurlijk, want een speler van 100 miljoen van United (Antony, red.) heeft een dip van een jaar."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.