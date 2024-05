KNVB reageert op pikante aanstelling Bas Nijhuis: ‘Integriteit staat niet ter discussie’

De KNVB gaat scheidsrechter Bas Nijhuis niet van het duel tussen AZ en FC Utrecht afhalen. De scheidsrechter is geboren en getogen in Enschede en mag daarom geen wedstrijden van FC Twente fluiten, maar hij mag komend weekend dus wel een duel van directe concurrent AZ fluiten.

De wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht is een cruciale in de strijd om de derde plek, die recht geeft op voorronde Champions League. Mochten de Tukkers op bezoek bij PEC Zwolle punten laten liggen, dan is de ploeg van trainer Joseph Oosting afhankelijk van het resultaat bij de wedstrijd van AZ. Eventueel ligt er zelfs een beslissingswedstrijd in het verschiet.

Artikel gaat verder onder video

De KNVB is echter niet voornemens om de ietwat pikante aanstelling van Nijhuis bij het duel van AZ terug te draaien. “Gedurende het seizoen stellen wij scheidsrechters aan op basis van voor welke wedstrijd ze geschikt zijn”, zegt een woordvoerder van de bond tegenover het Noordhollands Dagblad.

“De KNVB houdt aan dat scheidsrechters geen wedstrijden mogen fluiten van de club uit hun woonplaats, als zij familiebanden hebben met spelers/trainers van desbetreffende club of als zij zelf aangeven dat ze een bepaalde club niet willen fluiten. Verder staat voor de KNVB de integriteit van de arbitrage niet ter discussie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze scheidsrechters naar eer en geweten hun wedstrijden fluiten.”

Nijhuis heeft dit seizoen al vaker de leiding gehad over wedstrijden van AZ. Zo was hij scheidsrechter bij AZ – FC Volendam (3-0 AZ) en bij Feyenoord – AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker (2-0 Feyenoord). Beide keren was er geen ophef over de Enschedese leidsman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.